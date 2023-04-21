Хейні зневажливо висловився про Ломаченка

Український боксер Василь Ломаченко. Фото: УНІАН/Ратинський В'ячеслав

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні виступив з різкою критикою на адресу Василя Ломаченка. Американець вважає, що українець не битиметься чесно.

Про це він сказав в інтерв'ю Fight Hub TV.

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Звинувачення у бік Ломаченка

Американський боксер Девін Хейні поділився думками щодо бою з Василем Ломаченко. Чемпіон світу звинуватив українця у тому, що той не вміє битися чесно.

"Я чекаю брудного бою. Думаю, Лома намагатиметься зробити бій настільки брудним, наскільки це можливо. Він брудний боєць. Він має навички, не зрозумійте мене неправильно. Але Ломаченко покладається на брудні тактики. Тому я вважаю, що він спробує зробити бій огидним та максимально брудним", — сказав Хейні.

Девін Хейні з чотирма поясами у легкій вазі. Фото: Instagram/realdevinhaney

Окрім цього, спортсмен пожалкувався, що Ломаченко свого часу навіть не гадав його ім'я, але час розставив усе на свої місця.

"Я пам'ятаю, як Лома свого часу навіть не згадував моє ім'я. Якось мій тато сказав мені: "Подивися, Ломаченко щось про тебе сказав". Одного разу я думав, що Лома навіть не знає, де я. Тому приємно, що він тепер претендент, а я чемпіон, фаворит цього бою", — заявив Девін.

Поєдинок за всі чотири пояси у легкій вазі між Василем Ломаченко та Девіном Хейні відбудеться 20 травня в Лас-Вегасі.

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