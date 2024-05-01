Винисиус подвел итог матчу с Баварией и рассказал о настрое на ответную игру
Винисиус Жуниор стал главным героем первого полуфинала Лиги чемпионов, в котором "Реал" сыграл на выезде вничью с "Баварией". Бразильский форвард оформил дубль в Мюнхене.
Винисиус установил рекорд в ЛЧ и прокомментировал итог матча в интервью официальному сайту УЕФА.
В середине первого тайма "Реал" повел в счете в Мюнхене. Винисиус воспользовался шикарной передачей Тони Крооса и забил гол на "Альянц Арене". "Бавария" ответила на это двумя мячами во втором тайме. Но последнее слово в матче было за "Реалом".
В конце поединка гости получили право на пенальти. Винисиус уверенно его реализовал и стал героем первого полуфинала. Бразилец стал единственным футболистом, которому удалось сделать более 30 результативных действий в Лиге чемпионов с начала сезона 2021/2022. Он забил 15 голов и сделал столько же результативных передач.
Что Винисиус сказал о матче с "Баварией"
Форвард "Реала" оказался разочарован исходом поединка в Мюнхене. Бразилец уверен в том, что его команда должна была уверенно победить "Баварию" на выезде, но потеря концентрации привела к тому, что мадридцы увезли из Германии только ничью.
"Мы всегда стремимся к максимальному результату. "Реал" настраивался на победу в Мюнхене. Но на этой стадии турнира нельзя позволять себе терять концентрацию. "Бавария" наказала нас за это, однако мы полны оптимизма перед ответной встречей. Уже понятно, как играть с этим соперником", — рассказал Винисиус.
Ответный матч "Реала" с "Баварией" пройдет в Мадриде в среду, 8 мая.
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