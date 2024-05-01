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Винисиус подвел итог матчу с Баварией и рассказал о настрое на ответную игру

1 мая 2024 08:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Винисиус подвел итог матчу с Баварией и рассказал о настрое на ответную игру
Винисиус празднует гол в Мюнхене. Фото: Reuters/Angelika Warmuth
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Винисиус Жуниор стал главным героем первого полуфинала Лиги чемпионов, в котором "Реал" сыграл на выезде вничью с "Баварией". Бразильский форвард оформил дубль в Мюнхене. 

Винисиус установил рекорд в ЛЧ и прокомментировал итог матча в интервью официальному сайту УЕФА. 

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В середине первого тайма "Реал" повел в счете в Мюнхене. Винисиус воспользовался шикарной передачей Тони Крооса и забил гол на "Альянц Арене". "Бавария" ответила на это двумя мячами во втором тайме. Но последнее слово в матче было за "Реалом". 

Винисиус Жуниор забивает Баварии с пенальти
Винисиус Жуниор забивает пенальти в ворота "Баварии". Фото: Reuters/Angelika Warmuth 

В конце поединка гости получили право на пенальти. Винисиус уверенно его реализовал и стал героем первого полуфинала. Бразилец стал единственным футболистом, которому удалось сделать более 30 результативных действий в Лиге чемпионов с начала сезона 2021/2022. Он забил 15 голов и сделал столько же результативных передач.

Что Винисиус сказал о матче с "Баварией" 

Форвард "Реала" оказался разочарован исходом поединка в Мюнхене. Бразилец уверен в том, что его команда должна была уверенно победить "Баварию" на выезде, но потеря концентрации привела к тому, что мадридцы увезли из Германии только ничью. 

"Мы всегда стремимся к максимальному результату. "Реал" настраивался на победу в Мюнхене. Но на этой стадии турнира нельзя позволять себе терять концентрацию. "Бавария" наказала нас за это, однако мы полны оптимизма перед ответной встречей. Уже понятно, как играть с этим соперником", — рассказал Винисиус. 

Ответный матч "Реала" с "Баварией" пройдет в Мадриде в среду, 8 мая. 

Напомним, Бущан летом уйдет из "Динамо" — появился претендент на вратаря. 

Модрич выбрал новый клуб — Лука прощается с "Реалом".

Де Брюйне сказал Гвардиоле, что уйдет из "Манчестер Сити".

Лунин окончательно решил уйти из "Реала" и уже выбрал новый клуб.

Довбиком заинтересовался один из самых титулованных клубов мира.

спорт
футбол
Лига чемпионов
Реал Мадрид
Бавария
Винисиус Жуниор

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