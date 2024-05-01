Вінісіус підбив підсумок матчу з Баварією і розповів про настрої на гру у відповідь

Вінісіус святкує гол у Мюнхені. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Вінісіус Жуніор став головним героєм першого півфіналу Ліги чемпіонів, у якому "Реал" зіграв на виїзді внічию з "Баварією". Бразильський форвард оформив дубль у Мюнхені.

Вінісіус встановив рекорд у ЛЧ та прокоментував підсумок матчу в інтерв'ю офіційному сайту УЄФА.

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У середині першого тайму "Реал" повів у рахунку в Мюнхені. Вінісіус скористався шикарною передачею Тоні Крооса та забив гол на "Альянц Арені". "Баварія" відповіла на це двома м'ячами у другому таймі. Але останнє слово у матчі було за "Реалом".

Вінісіус Жуніор забиває пенальті у ворота "Баварії". Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Наприкінці поєдинку гості отримали право на пенальті. Вінісіус впевнено його реалізував і став героєм першого півфіналу. Бразилець став єдиним футболістом, якому вдалося зробити понад 30 результативних дій у Лізі чемпіонів із початку сезону 2021/2022. Він забив 15 голів та зробив стільки ж результативних передач.

Що Вінісіус сказав про матч із "Баварією"

Форвард "Реала" виявився розчарований результатом поєдинку у Мюнхені. Бразилець впевнений у тому, що його команда мала впевнено перемогти "Баварію" на виїзді, але втрата концентрації призвела до того, що мадридці забрали з Німеччини лише нічию.

"Ми завжди прагнемо максимального результату. "Реал" налаштовувався на перемогу в Мюнхені. Але на цій стадії турніру не можна дозволяти собі втрачати концентрацію. "Баварія" покарала нас за це, проте ми сповнені оптимізму перед зустріччю у відповідь. Вже зрозуміло, як грати з цим суперником", — розповів Вінісіус.

Матч-відповідь "Реала" з "Баварією" пройде в Мадриді в середу, 8 травня.

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