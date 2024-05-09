Винисиус прокомментировал победу над Баварией в Лиге чемпионов, где стал лучшим игроком матча
В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов мадридский "Реал" обыграл "Баварию" со счетом 2:1. Первая игра команд завершилась ничьей (2:2).
Победу пресс-службе УЕФА прокомментировал лучший игрок матча Винисиус Жуниор.
Винисиус рассказал, почему "Реал" обыграл "Баварию"
По словам Винисиуса, в "Реале" игроки верят в себя и в то, что команда добьется успеха, несмотря на обстоятельства.
"В этом весь "Реал" Мадрид! Наша вера в себя безгранична. Играть на этом стадионе за эту команду — это настоящая магия, и мы повторяем это снова и снова. Это подтверждает, что мы всегда можем одержать победу, несмотря на любые обстоятельства", — сказал бразилец.
Винисиус также рассказал свою историю, как выбрался из Сан-Гонсалу, от куда мало кто может уехать. Он отметил, что ради еще одного финала Лиги чемпионов готов всегда возвращаться в защиту и вступать в стыки.
"Я так счастлив и горжусь, что могу носить эту великую форму. Играть за "Реал Мадрид" — это мечта. Я здесь, чтобы помогать этому превосходному клубу и его замечательным болельщикам, которые искренне меня поддерживают. Вместе мы строим великую историю", — сказал Винисиус.
"Реал" после победы над "Баварией" в полуфинале вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет против дортмундской "Боруссии".
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