Вінісіус прокоментував перемогу над Баварією в Лізі чемпіонів, де став найкращим гравцем матчу

Вінісіус Жуніор у матчі з "Баварією". Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

У матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів мадридський "Реал" обіграв "Баварію" з рахунком 2:1. Перша гра команд завершилася нічиєю (2:2).

Перемогу пресслужбі УЄФА прокоментував найкращий гравець матчу Вінісіус Жуніор.

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За словами Вінісіуса, у "Реалі" гравці вірять у себе, й в те, що команда досягне успіху, всупереч обставинам.

"У цьому весь "Реал" Мадрид! Наша віра в себе безмежна. Грати на цьому стадіоні за цю команду — це справжня магія, і ми повторюємо це знову і знову. Це підтверджує, що ми завжди можемо здобути перемогу, попри будь-які обставини", — сказав бразилець.

Вінісіус також розповів свою історію, як вибрався із Сан-Гонсалу, звідки мало хто може виїхати. Він зазначив, що заради ще одного фіналу Ліги чемпіонів готовий завжди повертатися в захист та вступати у стики.

"Я такий щасливий і пишаюся, що можу носити цю велику форму. Грати за "Реал" Мадрид — це мрія. Я тут, щоб допомагати цьому чудовому клубу та його чудовим уболівальникам, які щиро мене підтримують. Разом ми будуємо велику історію", — сказав Вінісіус.

"Реал" після перемоги над "Баварією" у півфіналі вийшов у фінал Ліги чемпіонів, де зіграє проти дортмундської "Боруссії".

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