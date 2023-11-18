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Винисиус Жуниор получил серьезную травму — сколько пропустит нападающий Реала

18 ноября 2023 19:18
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Винисиус Жуниор получил серьезную травму — сколько пропустит нападающий Реала
Винисиус Жуниор. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Мадридский "Реал" подтвердил потерю на длительное время лидера команды, вингера Винисиуса Жуниора. Травму он получил в первом тайме выездного матча Бразилии против Колумбии.

Об этом официально сообщили в клубе "сливочных", передает Новини.LIVE.

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По информации врачей Бланкос у бразильца разрыв мышцы бедра и игрок пропустит не менее двух месяцев. Игрок не поможет Реалу в 2023, в частности, в двух заключительных турах группового этапа ЛЧ.

Уже не первая травма

В нынешнем сезоне Винисиус уже пропустил месяц с конца августа до конца сентября из-за схожей травмы бицепса бедра. Несмотря на это, он успел провести 13 матчей за Реал, записав в свой актив 6 голов и 4 ассиста. В конце октября бразилец продлил контракт с мадридским клубом до 2027 года.

В составе сборной Бразилии Винисиус провел 26 поединков, отличившихся тремя голами и четырьмя результативными передачами.

"Реал" в Ла Лиге идет на втором месте. 26 ноября команда Карло Анчелотти, на днях потерявшая из-за травмы и Эдуардо Камавингу, сыграет с "Кадисом".

Напомним, ранее "Реал" уволил главу медицинского отдела Нико Михича.

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