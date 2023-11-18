Вінісіус Жуніор отримав серйозну травму — скільки пропустить нападник Реала

Вінісіус Жуніор. Фото: Reuters

Мадридський "Реал" підтвердив втрату на тривалий час лідера команди, вінгера Вінісіуса Жуніора. Травму він отримав у першому таймі виїзного матчу Бразилії проти Колумбії.

Про це офіційно повідомили у клубі "вершкових", передає Новини.LIVE.

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Вже не перша травма

У нинішньому сезоні Вінісіус вже пропустив місяць з кінця серпня до кінця вересня через схожу травму біцепса стегна. Попри це, він встиг провести 13 матчів за Реал, записавши до свого активу 6 голів та 4 асисти. Наприкінці жовтня бразилець продовжив контракт із мадридським клубом до 2027 року.

Vinicius Junior will be back in February.



— @goal pic.twitter.com/QarFGITH9b — Madrid Universal (@MadridUniversal) November 18, 2023

У складі збірної Бразилії Вінісіус провів 26 поєдинків, у яких відзначився трьома голами та чотирма результативними передачами.

"Реал" у Ла Лізі йде на другому місці. 26 листопада команда Карло Анчелотті, яка днями втратила через травму й Едуардо Камавінгу, зіграє з "Кадісом".

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