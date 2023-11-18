Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Вінісіус Жуніор отримав серйозну травму — скільки пропустить нападник Реала arrow

Вінісіус Жуніор отримав серйозну травму — скільки пропустить нападник Реала

18 листопада 2023 19:18
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Вінісіус Жуніор отримав серйозну травму — скільки пропустить нападник Реала
Вінісіус Жуніор. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Мадридський "Реал" підтвердив втрату на тривалий час лідера команди, вінгера Вінісіуса Жуніора. Травму він отримав у першому таймі виїзного матчу Бразилії проти Колумбії. 

Про це офіційно повідомили у клубі "вершкових", передає Новини.LIVE.

Читайте також:

За інформацією лікарів Бланкос у бразильця розрив м'яза стегна та гравець пропустить щонайменше два місяці. Гравець не допоможе Реалу у 2023, зокрема, двох завершальних турах групового етапу ЛЧ.

Вже не перша травма

У нинішньому сезоні Вінісіус вже пропустив місяць з кінця серпня до кінця вересня через схожу травму біцепса стегна. Попри це, він встиг провести 13 матчів за Реал, записавши до свого активу 6 голів та 4 асисти. Наприкінці жовтня бразилець продовжив контракт із мадридським клубом до 2027 року.

У складі збірної Бразилії Вінісіус провів 26 поєдинків, у яких відзначився трьома голами та чотирма результативними передачами.

"Реал" у Ла Лізі йде на другому місці. 26 листопада команда Карло Анчелотті, яка днями втратила через травму й Едуардо Камавінгу, зіграє з "Кадісом".

Нагадаємо, раніше "Реал" звільнив голову медичного відділу Ніко Міхіча.

"Реал" обрав двох кандидатів на позицію головного тренера команди.

Судаков може відмовити "Ювентусу" через інтерес іспанського гранда.

У Жироні Циганкова та Довбика розповіли про головну мету на сезон

Джейсон Джексон емоційно відреагував на перемогу над Амосовим

Скандальний арбітр із Іспанії обслужить матч збірних України та Італії.

Довбик зізнався, що хоче змінити команду.

 

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Новина з відео

22:57 У Київській області пішов перший сніг

Актуальне по темі