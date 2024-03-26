Винисиус снова в центре скандала, еще один легендарный футболист критикует звезду Реала

Винисиус во время матча за сборную Бразилии. Фото: Reuters/Carl Recine

Форвард сборной Бразилии и мадридского "Реала" Винисиус Жуниор не смог сдержать слезы во время пресс-конференции перед матчем с национальной командой Испании. Футболист снова заговорил про расизм в спорте.

Винисиус уверен, что многие болельщики ненавидят темнокожих спортсменов, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Marca.

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Во вторник, 26 марта, состоится товарищеский матч сборных Испании и Бразилии. Накануне прошла пресс-конференция с участием тренеров и игроков команд. Форвард "селесао" Винисиус заплакал после вопроса одного из журналистов.

По словам Винисиуса, во всем мире ненавидят спортсменов с темным цветом кожи. Бразильский форвард сталкивается с оскорблениями почти на любом стадионе. С таким же отношением сталкиваются члены его семьи.

Слезы Винисиуса. Фото: скриншот YouTube

Что Чилаверт ответил Винисиусу

Бывший голкипер сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт акцентировал внимание на поведение самого Винисиуса. Участник чемпионата мира-1998 напомнил, что бразильский футболист "Реала" в каждом матче провоцирует соперников, грубо играет и оскорбляет других оппонентов.

Хосе Луис Чилаверт во время интервью. Фото: скриншот YouTube

"Хватит быть неженкой и жаловаться. Будь мужчиной и просто играй в футбол", — написал Чилаверт.

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