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В матче Реала с РБ Лейпциг произошел скандал с участием Винисиуса

7 марта 2024 15:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
В матче Реала с РБ Лейпциг произошел скандал с участием Винисиуса
Винисиус во время матча. Фото: REUTERS/Juan Medina
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В ответном матче 1/8 Лиги чемпионов мадридский "Реал" сыграл вничью с "РБ Лейпциг". Испанский клуб пробился в четвертьфинал турнира, а поединок запомнился громким скандалом. 

Игроки немецкого клуба обвинили одного из игроков "Реала" в неподобающем поведении, сообщает Sky Sports Germany

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"Реал" и "Лейпциг" сыграли в Мадриде вничью со счетом 1:1. Испанцы вышли в четвертьфинал турнира за счет победы в Германии в первом матче. После финального свистка противостояния на "Сантьяго Бернабеу" футболисты "Лейпцига" раскритиковали одного из футболистов "Реала". 

Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор апеллирует к арбитру. Фото: REUTERS/Juan Medina

Что сделал Винисиус? 

На 54-й минуте форвард мадридского клуба грубо сыграл против Вилли Орбана. После этого бразилец еще и схватил соперника за горло. Судья матча ограничился предупреждением для Винисиуса. Спустя 11 минут форвард "королевского клуба" забил гол, который решил исход противостояния. 

Футболисты "РБ Лейпциг" справедливо указали, что Винисиуса надо было удалять за хулиганское поведение с поля. Вилли Орбан заявил, что авторитет бразильца и всего "Реала" мешает арбитрам адекватно оценивать действия испанских футболистов. 

Беньямин Хенрикс, другой футболист "РБ Лейпциг", заявил, что за такое нарушение правил судья без сомнений удалил бы с поля любого игрока немецкого клуба. 

Винисиус регулярно становится участником скандалов из-за своего поведения. При этом бразилец часто обвиняет соперников в расизме. 

Напомним, Зинченко готовится к уходу из "Арсенала" — на него претендуют два клуба.

Мудрику придется уйти из "Челси" в аренду. 

"Жирона" претендует на двух игроков "Шахтера" — о ком речь.

Миколенко ждет трансфер в английский топ-клуб.

Шапаренко продолжит карьеру в Италии — "Динамо" готовит трансфер.

Довбик уйдет из "Жироны" уже летом — известно, где будет играть украинец. 

скандал
спорт
футбол
Лига чемпионов
Реал Мадрид
РБ Лейпциг
Винисиус Жуниор

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