У матчі Реала з РБ Лейпциг стався скандал за участю Вінісіуса

Вінісіус під час матчу. Фото: REUTERS/Juan Medina

У матчі-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів мадридський "Реал" зіграв внічию з "РБ Лейпциг". Іспанський клуб пробився до чвертьфіналу турніру, а поєдинок запам'ятався гучним скандалом.

Гравці німецького клубу звинуватили одного з гравців "Реала" у неналежній поведінці, повідомляє Sky Sports Germany.

Читайте також:

"Реал" та "Лейпциг" зіграли в Мадриді внічию з рахунком 1:1. Іспанці вийшли до чвертьфіналу турніру внаслідок перемоги у Німеччині у першому матчі. Після фінального свистка протистояння на "Сантьяго Бернабеу" футболісти "Лейпцига" розкритикували одного із футболістів "Реала".

Вінісіус Жуніор апелює до арбітра. Фото: REUTERS/Juan Medina

Що зробив Вінісіус?

На 54-й хвилині форвард мадридського клубу грубо зіграв проти Віллі Орбана. Після цього бразилець ще й ухопив суперника за горло. Суддя матчу обмежився попередженням для Вінісіуса. Через 11 хвилин форвард "королівського клубу" забив гол, який вирішив результат протистояння.

Футболісти "РБ Лейпциг" справедливо вказали, що Вінісіуса треба було видаляти за хуліганську поведінку з поля. Віллі Орбан заявив, що авторитет бразильця та всього "Реала" заважає арбітрам адекватно оцінювати дії іспанських футболістів.

Беньямін Генрікс, інший футболіст "РБ Лейпциг", заявив, що за таке порушення правил суддя без сумнівів видалив би з поля будь-якого гравця німецького клубу.

Вінісіус регулярно стає учасником скандалів через свою поведінку. При цьому бразилець часто звинувачує суперників у расизмі.

Нагадаємо, Зінченко готується до трансферу з "Арсенала" — на нього претендують два клуби.

Мудрику доведеться піти із "Челсі" в оренду.

"Жирона" претендує на двох гравців "Шахтаря" — про кого йдеться.

Миколенко чекає трансфер до англійського топклубу.

Шапаренко продовжить кар'єру в Італії — "Динамо" готує трансфер.

Довбик піде з "Жирони" вже влітку — відомо, де гратиме українець.