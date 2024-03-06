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Реал втратив Беллінгема через дискваліфікацію

6 березня 2024 17:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Реал втратив Беллінгема через дискваліфікацію
Тренер Карло Анчелотті заспокоює Джуда Беллінгема. Фото: REUTERS/Pablo Morano
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Мадридський "Реал" не зможе розраховувати на лідера команди у найближчих матчах. Джуд Беллінгем дискваліфікований за мотивами скандального епізоду після недавнього поєдинку.

"Реал" має намір оскаржити дискваліфікацію англійського гравця, повідомляє Marca.

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У матчі 27 туру чемпіонату Іспанії з футболу "Реал" зіграв на виїзді внічию з "Валенсією" (2:2). Джуд Беллінгем забив третій гол столичної команди, але за секунду раніше головний суддя Гіль Мансано зафіксував закінчення поєдинку і не зарахував м'яч хавбека.

Джуд Беллінгем
Джуд Беллінгем у матчі з "Валенсією". Фото: REUTERS/Pablo Morano

Скандал та дискваліфікація

Футболісти "Реала" залишилися незадоволеними цим рішенням арбітра. Вони обступили суддя та сперечалися з ним на підвищених тонах. У результаті рефері показав Джуду Беллінгем червону картку.

Офіційно причина дискваліфікації англійського футболіста звучить так: "Пкарання за ставлення зневаги чи неуважності до суддів, менеджерів чи спортивної влади". Беллінгем, який є найкращим бомбардиром "Реала", пропустить два матчі. Джуд не зможе зіграти з "Сельтою" у Мадриді та з "Осасуною" в Памплоні.

"Реал" продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату Іспанії.

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Іспанська Ла Ліга

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