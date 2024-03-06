Реал потерял Беллингема из-за дисквалификации

Тренер Карло Анчелотти успокаивает Джуда Беллингема. Фото: REUTERS/Pablo Morano

Мадридский "Реал" не сможет рассчитывать на лидера команды в ближайших матчах. Джуд Беллингем дисквалифицирован по мотивам скандального эпизода после недавнего поединка.

"Реал" намерен оспорить дисквалификацию английского игрока, сообщает Marca.

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В матче 27 тура чемпионата Испании по футболу "Реал" сыграл на выезде вничью с "Валенсией" (2:2). Джуд Беллингем забил третий гол столичной команды, но за секунду до этого главный судья Хиль Мансано зафиксировал окончание поединка и не засчитал мяч хавбека.

Джуд Беллингем в матче с "Валенсией". Фото: REUTERS/Pablo Morano

Скандал и дисквалификация

Футболисты "Реала" остались недовольны этим решением арбитра. Они обступили судья и спорили с ним на повышенных тонах. В итоге рефери показал Джуду Беллингему красную карточку.

Официально причина дисквалификации английского футболиста звучит так: "Наказание за отношение презрения или невнимательности к судьям, менеджерам или спортивным властям". Беллингем, который является лучшим бомбардиром "Реала", пропустит два матча. Джуд не сможет сыграть с "Сельтой" в Мадриде и с "Осасуной" в Памплоне.

"Реал" продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Испании.

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