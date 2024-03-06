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Реал потерял Беллингема из-за дисквалификации

6 марта 2024 17:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Реал потерял Беллингема из-за дисквалификации
Тренер Карло Анчелотти успокаивает Джуда Беллингема. Фото: REUTERS/Pablo Morano
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Мадридский "Реал" не сможет рассчитывать на лидера команды в ближайших матчах. Джуд Беллингем дисквалифицирован по мотивам скандального эпизода после недавнего поединка. 

"Реал" намерен оспорить дисквалификацию английского игрока, сообщает Marca

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В матче 27 тура чемпионата Испании по футболу "Реал" сыграл на выезде вничью с "Валенсией" (2:2). Джуд Беллингем забил третий гол столичной команды, но за секунду до этого главный судья Хиль Мансано зафиксировал окончание поединка и не засчитал мяч хавбека. 

Джуд Беллингем
Джуд Беллингем в матче с "Валенсией". Фото: REUTERS/Pablo Morano

Скандал и дисквалификация 

Футболисты "Реала" остались недовольны этим решением арбитра. Они обступили судья и спорили с ним на повышенных тонах. В итоге рефери показал Джуду Беллингему красную карточку. 

Официально причина дисквалификации английского футболиста звучит так: "Наказание за отношение презрения или невнимательности к судьям, менеджерам или спортивным властям". Беллингем, который является лучшим бомбардиром "Реала", пропустит два матча. Джуд не сможет сыграть с "Сельтой" в Мадриде и с "Осасуной" в Памплоне. 

"Реал" продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Испании. 

Напомним, Миколенко ждет трансфер в английский топ-клуб.

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спорт
футбол
судьи
Реал Мадрид
Джуд Беллингем
Испанская Ла Лига

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