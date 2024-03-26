Вінісіус знову у центрі скандалу, ще один легендарний футболіст критикує зірку Реала
Форвард збірної Бразилії та мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор не зміг стримати сльози під час пресконференції перед матчем із національною командою Іспанії. Футболіст знову заговорив про расизм у спорті.
Вінісіус упевнений, що багато вболівальників ненавидять темношкірих спортсменів, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Marca.
У вівторок, 26 березня, відбудеться товариський матч збірних Іспанії та Бразилії. Напередодні пройшла пресконференція за участю тренерів та гравців команд. Форвард "селесао" Вінісіус заплакав після запитання одного із журналістів.
За словами Вінісіуса, у всьому світі ненавидять спортсменів із темним кольором шкіри. Бразильський форвард стикається з образами майже на будь-якому стадіоні. З таким самим ставленням стикаються члени його сім'ї.
Що Чілаверт відповів Вінісіусу
Колишній голкіпер збірної Парагваю Хосе Луїс Чілаверт наголосив на поведінці самого Вінісіуса. Учасник чемпіонату світу-1998 нагадав, що бразильський футболіст "Реала" у кожному матчі провокує суперників, грубо грає та ображає інших опонентів.
"Досить бути ніжкою і скаржитися. Будь чоловіком і просто грай у футбол", — написав Чілаверт.
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