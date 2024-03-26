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Вінісіус знову у центрі скандалу, ще один легендарний футболіст критикує зірку Реала

26 березня 2024 13:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Вінісіус знову у центрі скандалу, ще один легендарний футболіст критикує зірку Реала
Вінісіус під час матчу за збірну Бразилії. Фото: Reuters/Carl Recine
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард збірної Бразилії та мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор не зміг стримати сльози під час пресконференції перед матчем із національною командою Іспанії. Футболіст знову заговорив про расизм у спорті.

Вінісіус упевнений, що багато вболівальників ненавидять темношкірих спортсменів, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Marca.

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У вівторок, 26 березня, відбудеться товариський матч збірних Іспанії та Бразилії. Напередодні пройшла пресконференція за участю тренерів та гравців команд. Форвард "селесао" Вінісіус заплакав після запитання одного із журналістів.

За словами Вінісіуса, у всьому світі ненавидять спортсменів із темним кольором шкіри. Бразильський форвард стикається з образами майже на будь-якому стадіоні. З таким самим ставленням стикаються члени його сім'ї.

Вінісіус Жуніор
Сльози Вінісіуса. Фото: скриншот YouTube

Що Чілаверт відповів Вінісіусу

Колишній голкіпер збірної Парагваю Хосе Луїс Чілаверт наголосив на поведінці самого Вінісіуса. Учасник чемпіонату світу-1998 нагадав, що бразильський футболіст "Реала" у кожному матчі провокує суперників, грубо грає та ображає інших опонентів.

Хосе Луїс Чілаверт
Хосе Луїс Чілаверт під час інтерв'ю. Фото: скриншот YouTube

"Досить бути ніжкою і скаржитися. Будь чоловіком і просто грай у футбол", — написав Чілаверт.

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Голанн використовує матчі з "Реалом" для відходу з "Манчестер Сіті" — що відомо.

скандал
спорт
футбол
Бразилія
Реал Мадрид
Вінісіус Жуніор

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