Винисиус может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Винисиус Жуниор. Фото: instagram.com/vinijr

Форвард "Реала" и сборной Бразилии Винисиус Жуниор может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Ему предлагают контракт на сумасшедшую сумму.

Об этом сообщает Globo.

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Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии хочет заключить с Винисиусом соглашение на 5 лет в роли футболиста и на 10 лет послом чемпионата мира 2034 года.

Известно, что ранее появлялась информация, что футболист не хочет покидать Европу, пока не выиграет "Золотой мяч". Однако в этом году он является одним из основных претендентов на эту награду, поэтому вероятность увидеть его в Саудовской Аравии высока.

Детали сделки

Стоимость сделки составляет 1 миллиард евро и предусматривается на 5 лет контракта с возможностью выбора нового клуба в 2029 году. В то же время, Винисиус может стать послом чемпионата мира 2034 года и чемпионата Саудовской Аравии.

После завершения карьеры футболиста ему могут предложить местную должность.

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