Вінісіус може продовжити карʼєру в Саудівській Аравії

Вінісіус Жуніор. Фото: instagram.com/vinijr

Форвард "Реала" та збірної Бразилії Вінісіус Жуніор може продовжити кар'єру в Саудівській Аравії. Йому пропонують контракт на божевільну суму.

Про це повідомляє Globo.

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Трансфер Вінісіуса

Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії хоче укласти з Вінісіусом угоду на 5 років у ролі футболіста та водночас на 10 років послом чемпіонату світу 2034 року.

Відомо, що раніше з’являлася інформація про те, що футболіст не хоче залишати Європу, поки не виграє "Золотий м'яч". Проте цього року він є одним з основних претендентів на цю нагороду, тому ймовірність побачити його у Саудівській Аравії висока.

Деталі угоди

Зазначається, що вартість угоди складає 1 мільярд євро та передбачається на 5 років контракту з можливістю вибору нового клубу в 2029 році. Водночас Вінісіус може стати послом чемпіонату світу 2034 року та чемпіонату Саудівської Аравії.

Після завершення кар'єри футболіста йому можуть запропонувати місцеву посаду.

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