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Вирастюк начал новые отношения — как выглядит новая избранница бывшего спортсмена

15 июня 2024 13:40
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Агабекян Карен
редактор
Василий Вирастюк официально развелся и показал новую любимую — фото
Украинский спортсмен и шоумен Василий Вирастюк. Фото: instagram.com/vasylvirastyuk/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Бывший сильнейший человек мира Василий Вирастюк показал свою новую девушку. Правда, загадочность своей новой избранницы он смог сохранить.

Фото с новой любимой Вирастюк опубликовал в Instagram.

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Новая девушка Василия Вирастюка. Фото: скриншот

Новая любовь Вирастюка

По словам Вирастюка, у него закончился судебный процесс с бывшей супругой Инной, с которой он состоял в браке 15 лет и имел двух общих сыновей. Отношения завершились из-за выезда жены за границу после начала полномасштабной войны в Украине.

Суд по разводу продолжался с октября 2022 года и закончился 10 мая 2024-го, а 11 июня вступило в силу решение, расторгшее брак.

С новой девушкой Ириной Вирастюк начал отношения в 2022 году. Известно, что девушка на 11 лет младше Василия. Несколько месяцев тому назад она родила сына от бывшего спортсмена.

На опубликованном Вирастюком фото можно увидеть только часть головы Ирины. Поэтому ее внешность по-прежнему остается в тайне.

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