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Вірастюк почав нові відносини — як виглядає нова обраниця колишнього спортсмена

15 червня 2024 13:40
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Агабекян Карен
редактор
Василь Вірастюк офіційно розлучився та показав нову кохану — фото
Український спортсмен та шоумен Василь Вірастюк. Фото: instagram.com/vasylvirastyuk/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Колишня найсильніша людина світу Василь Вірастюк показав свою нову дівчину. Правда, загадковість своєї нової обраниці він зміг зберегти.

Фото з новою коханою Вірастюк опублікував в Instagram.

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Нова дівчина Василя Вірастюка. Фото: скриншот

Нове кохання Вірастюка

За словами Вірастюка, у нього закінчився судовий процес з колишньою дружиною Інною, з якою він перебував у шлюбі 15 років та мав двох спільних синів. Відносини завершилися через виїзд дружини за кордон після початку повномасштабної війни в Україні.

Суд щодо розлучення тривав з жовтня 2022 року та закінчився 10 травня 2024-го, а 11 червня набрало чинності рішення, яке розірвало шлюб.

З новою дівчиною Іриною Вірастюк почав відносини у 2022 році. Відомо, що дівчина на 11 років молодша за Василя. Кілька місяців тому вона народила сина від колишнього спортсмена.

На опублікованому Вірастюком фото можна побачити лише частину голови Ірини. Тому її зовнішність досі залишаються в таємниці.

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Зіркове розлучення
Василь Вірастюк
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