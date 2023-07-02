Армянский боксер угрожает украинцу Выхристу: "Намерен сделать заявление"

Виктор Выхрист. Фото: EC Boxing

29 июля в Лас-Вегасе состоится поединок между украинским супертяжеловесом Виктором Выхристом и непобежденным армянином Гургеном Оганесяном. Бой пройдет в рамках шоу Эррол Спенс — Теренс Кроуфорд.

Организаторы поединка опубликовали пресс-релиз, в котором боксеры высказались о предстоящей схватке.

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Отметим, что Выхрист в феврале неожиданно досрочно проиграл кубинцу Ленье Перо. В восьмом раунде украинец перестал защищаться и схватился за бок. Тогда у Виктора сломались два ребра. Эксперты утверждают, что если бы он продолжил бой, то мог бы умереть.

По габаритам Оганесян превосходит Выхриста. Фото: Stephanie Trapp/TGB Promotions

Оганесяну нужна победа

Армянин в своей профессиональной карьере пока провел лишь четыре боя и все выиграл нокаутом. Поэтому ему необходима победа, если он хочет подтвердить свои перспективы. На Выхристе после поражения такого груза ответственности не будет.

По словам Оганесяна, 29 июля он попытается показать свой уровень всему миру.

"Бокс — серьезный вид спорта, но если вы будете усердно тренироваться и понимать его, то сможете точно понять, что вам нужно делать на ринге. Я собираюсь показать, что я могу сделать, намерен сделать заявление", — сказал армянский боксер.

Выхрист же рассказал, что сейчас очень много работает, чтобы в будущем еще стать чемпионом мира. Виктор также отметил, что поражение из-за травмы в крайнем поединке придало ему лишь дополнительной мотивации.

"Это большой шаг, который я могу сделать для того, чтобы стать чемпионом мира. Уверен, что Гурген придет подготовленным так же, как и я", — сказал Виктор.

Отметим, что у Выхриста в карьере 11 побед, из них семь одержано нокаутами, и одно поражение.

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