Вірменський боксер погрожує українцеві Вихристу: "Маю намір зробити заяву"

Віктор Вихрист. Фото: EC Boxing

29 липня у Лас-Вегасі відбудеться поєдинок між українським суперважковаговиком Віктором Вихристом та непереможеним вірменином Гургеном Оганесяном. Бій пройде в рамках шоу Еррол Спенс — Теренс Кроуфорд.

Організатори поєдинку опублікували пресреліз , в якому боксери висловилися про майбутній бій.

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Зазначимо, що Вихрист у лютому несподівано достроково програв кубинцю Леньє Перо. У восьмому раунді українець перестав захищатися та схопився за бік. Тоді у Віктора зламалися два ребра. Експерти стверджують, що якби він продовжив бій, то міг би померти.

За габаритами Оганесян перевершує Вихриста. Фото: Stephanie Trapp/TGB Promotions

Оганесяну потрібна перемога

Вірменин у своїй професійній кар'єрі поки що провів лише чотири бої і все виграв нокаутом. Тому йому потрібна перемога, якщо він хоче підтвердити свої перспективи. На Вихристі після поразки такого вантажу відповідальності не буде.

За словами Оганесяна, 29 липня він спробує показати свій рівень усьому світу.

"Бокс — серйозний вид спорту, але якщо ви будете старанно тренуватися і розуміти його, то зможете точно зрозуміти, що вам потрібно робити на рингу. Я збираюся показати, що я можу зробити, маю намір зробити заяву", — сказав вірменський боксер.

Вихрист розповів, що зараз дуже багато працює, щоб у майбутньому ще стати чемпіоном світу. Віктор також зазначив, що поразка через травму у крайньому поєдинку надала йому лише додаткової мотивації.

"Це великий крок, який я можу зробити для того, щоб стати чемпіоном світу. Упевнений, що Гурген прийде підготовленим так само, як і я", — сказав Віктор.

Зазначимо, що у Вихриста в кар'єрі 11 перемог, з них сім здобуто нокаутами, та одна поразка.

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