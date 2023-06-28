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Вьюнник хотел заплакать, когда забил за молодежную сборную Украины на Евро-2023

28 июня 2023 13:10
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Вьюнник хотел заплакать, когда забил за молодежную сборную Украины на Евро-2023
Богдан Вьюник отмечает гол в ворота Испании. Фото: Павел Кубанов
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Один из авторов голов в матче с Испанией нападающий молодежной сборной Украины Богдан Вьюник прокомментировал поединок группового этапа Евро-2023 (U-21). В матче третьего тура подопечные Руслана Ротаня сыграли вничью с испанцами 2:2, а игрок открыл счет в матче.

Форвард австрийского "Грацера" поделился впечатлениями от встречи с журналистами официального сайта УЕФА.

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"Честно говоря, мы очень расстроены ничьей, потому что мы доминировали в матче и считали, что сможем победить. Испания — одна из лучших команд в мире, но сегодня мы выдали свой максимум", — говорит нападающий.

Игрок даже признался, что во время матча у него был повод заплакать.

"Вы не можете себе представить, насколько важен был для меня этот гол. Меня много критиковали, что я мало забиваю, поэтому я чувствовал сильное давление, но сегодня пытался быть спокойным. Когда я забил, мне захотелось заплакать", — сообщил Богдан.

Команда, как семья

По словам нападающего, во втором тайме украинцы пытались сберечь темп, старались контратаковать. Связка с Назаренко у них уже сыграна.

"Для меня это нормальное взаимодействие с Назаренко. Мы оба — быстрые игроки, и наша цель — вырваться на открытое пространство. Он навесил на меня, а я попал в цель.

Наша команда — как семья, и с каждым хорошим моментом, каждым голом, каждой победой мы получаем заряд уверенности", — сказал Богдан Вьюник.

Ничейный результат означает, что сборная Украины заняла второе место в квартете. Свой четвертьфинал команда проведет 2 июля в Клуж-Напоке, где сыграет с победителем группы D (Франция, Италия, Швейцария).

Напомним, что Михаил Мудрик и звезда популярного сериала сыграют в матче за Украину.

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