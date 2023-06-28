Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow В’юнник хотів заплакати, коли забив за молодіжну збірну України на Євро-2023 arrow

В’юнник хотів заплакати, коли забив за молодіжну збірну України на Євро-2023

28 червня 2023 13:10
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
В’юнник хотів заплакати, коли забив за молодіжну збірну України на Євро-2023
Богдан В'юнник відзначає гол у ворота Іспанії. Фото: Павло Кубанов
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Один з авторів голів в матчі з Іспанією нападник молодіжної збірної України Богдан В'юнник прокоментував поєдинок групового етапу Євро-2023 (U-21). У матчі третього туру підопічні Руслана Ротаня зіграли внічию з іспанцями 2:2, а гравець відкрив рахунок у матчі.

Форвард австрійського "Грацеру" поділився враженнями від зустрічі із журналістами офіційного сайту УЄФА.

Читайте також:

"Чесно кажучи, ми дуже засмучені нічиєю, тому що ми домінували в матчі й вважали, що зможемо перемогти. Іспанія — одна з найкращих команд у світі, але сьогодні ми видали свій максимум", — каже нападник.

Гравець навіть зізнався, що під час матчу в нього був привід заплакати.

"Ви не можете собі уявити, наскільки важливим був для мене цей гол. Мене багато критикували, що я мало забиваю, тож я відчував сильний тиск, але сьогодні намагався бути спокійним. Коли я забив, мені захотілося заплакати", — повідомив Богдан.

Команда, як сім'я

За словами нападника, у другому таймі українці намагалися зберегти темп, старалися контратакувати. Зв’язка з Назаренком в них вже зіграна.

"Для мене це нормальна взаємодія з Назаренком. Ми обидва — швидкі гравці, і наша мета — вирватися на відкритий простір. Він навісив на мене, а я влучив у ціль. 

Наша команда — як сім’я, і з кожним хорошим моментом, кожним голом, кожною перемогою ми отримуємо заряд упевненості", — сказав Богдан В'юнник.

Нічийний результат означає, що збірна України посіла друге місце у квартеті. Свій чвертьфінал наша команда проведе 2 липня в Клуж-Напоці, де зіграє з переможцем групи D (Франція, Італія, Швейцарія).

Нагадаємо, Михайло Мудрик та зірка популярного серіалу зіграють у матчі за Україну.

Головний тренер України U-21 Руслан Ротань: "Два роки тому наші журналісти казали, що це футболісти без майбутнього".

Анатолій Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається із голкіпером.

Михайло Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер.

Лідер "Челсі" перейшов до "Арсеналу": скільки заплатили "каноніри".

"Манчестер Сіті" підставив "Арсенал" через трансфер Деклана Райса.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз