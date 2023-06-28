В’юнник хотів заплакати, коли забив за молодіжну збірну України на Євро-2023

Богдан В'юнник відзначає гол у ворота Іспанії. Фото: Павло Кубанов

Один з авторів голів в матчі з Іспанією нападник молодіжної збірної України Богдан В'юнник прокоментував поєдинок групового етапу Євро-2023 (U-21). У матчі третього туру підопічні Руслана Ротаня зіграли внічию з іспанцями 2:2, а гравець відкрив рахунок у матчі.

Форвард австрійського "Грацеру" поділився враженнями від зустрічі із журналістами офіційного сайту УЄФА.

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"Чесно кажучи, ми дуже засмучені нічиєю, тому що ми домінували в матчі й вважали, що зможемо перемогти. Іспанія — одна з найкращих команд у світі, але сьогодні ми видали свій максимум", — каже нападник.

Гравець навіть зізнався, що під час матчу в нього був привід заплакати.

"Ви не можете собі уявити, наскільки важливим був для мене цей гол. Мене багато критикували, що я мало забиваю, тож я відчував сильний тиск, але сьогодні намагався бути спокійним. Коли я забив, мені захотілося заплакати", — повідомив Богдан.

Команда, як сім'я

За словами нападника, у другому таймі українці намагалися зберегти темп, старалися контратакувати. Зв’язка з Назаренком в них вже зіграна.

"Для мене це нормальна взаємодія з Назаренком. Ми обидва — швидкі гравці, і наша мета — вирватися на відкритий простір. Він навісив на мене, а я влучив у ціль.

Наша команда — як сім’я, і з кожним хорошим моментом, кожним голом, кожною перемогою ми отримуємо заряд упевненості", — сказав Богдан В'юнник.

Нічийний результат означає, що збірна України посіла друге місце у квартеті. Свій чвертьфінал наша команда проведе 2 липня в Клуж-Напоці, де зіграє з переможцем групи D (Франція, Італія, Швейцарія).

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