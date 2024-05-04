Выезд украинских футболистов за границу — Стаховский объяснил, почему это необходимость

Сергей Стаховский во время ролика в поддержку Украины. Фото: скриншот YouTube

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал одну из проблем, которая постоянно обсуждается в обществе и в СМИ. Военнослужащий Центра специальных операций СБУ поделился мнением о праве выезда украинских футболистов за границу.

Стаховский положительно оценил возможность футболистам выступать в зарубежных чемпионатах, сообщает "РБК-Украина".

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Сергей Стаховский до полномасштабного вторжения россиян был одним из самых известных и успешных украинских теннисистов. В начале весны 2022 года он добровольно присоединился к ВСУ и до сих пор защищает страну от нашествия оккупантов.

Сборная Украины перед матчем. Фото: УАФ

Почему украинцы должны играть за границей

Экс-теннисист напомнил, что вся страна поддерживает сборную Украины в каждом матче национальной команды. И такие поединки объединяют и болельщиков, и тех людей, которые не всегда интересуются спортом.

По мнению Стаховского, участие украинских футболистов в зарубежных турнирах повышает их профессиональный уровень. Это приводит к тому, что игроки демонстрируют хорошие результаты.

"Чем больше их там будет, тем выше будет качество непосредственно футболистов в сборной и, если честно, тем выше будет качество футбола в Украине. Если клубы видят, что они воспитывают качественных игроков, которые удерживаются в Европе, они понимают, что это определенная модель введения бизнеса, потому что любой спорт — это коммерция", — объяснил Стаховский.

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