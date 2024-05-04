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Виїзд українських футболістів за кордон Стаховський пояснив, чому це необхідність

4 травня 2024 14:06
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Виїзд українських футболістів за кордон Стаховський пояснив, чому це необхідність
Сергій Стаховський під час ролика на підтримку України Фото: скріншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній український тенісист Сергій Стаховський прокоментував одну з проблем, яка постійно обговорюється у суспільстві та у ЗМІ. Військовослужбовець Центру спеціальних операцій СБУ поділився думкою щодо права виїзду українських футболістів за кордон.

Стаховський позитивно оцінив можливість футболістам виступати у зарубіжних чемпіонатах, повідомляє РБК-Україна.

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Сергій Стаховський до повномасштабного вторгнення росіян був одним із найвідоміших та найуспішніших українських тенісистів. На початку весни 2022 року він добровільно приєднався до ЗСУ та досі захищає країну від навали окупантів.

Збірна України
Збірна України перед матчем Фото: УАФ

Чому українці мають грати за кордоном

Екстенісист нагадав, що вся країна підтримує збірну України у кожному матчі національної команди. І такі поєдинки поєднують і вболівальників, і тих людей, які не завжди цікавляться спортом.

На думку Стаховського, участь українських футболістів у закордонних турнірах підвищує їхній професійний рівень. Це призводить до того, що гравці демонструють добрі результати.

"Чим більше їх там буде, тим вищою буде якість безпосередньо футболістів у збірній і, якщо чесно, тим вищою буде якість футболу в Україні. Якщо клуби бачать, що вони виховують якісних гравців, які утримуються в Європі, вони розуміють, що це певна модель запровадження бізнесу, бо будь-який спорт — це комерція", — пояснив Стаховський.

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Сергій Стаховський
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