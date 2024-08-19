Калитвинцев подпишет контракт с "Металлистом 1925" и будет выступать в Первой лиге

Владислав Калитвинцев. Фото: footboom1.com

Полузащитник Владислав Калитвинцев определился с командой, где продолжит выступать. Пока футболист в статусе свободного агента.

Об этом сообщил украинский инсайдер Игорь Бурбас.

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Владислав Калитвинцев. Фото: "Александрия"

Новая команда Калитвинцева

По информации источника, 31-летний воспитанник киевского "Динамо" подпишет контракт с футбольным клубом "Металлист 1925" из Харькова.

Известно, что 20 августа Владислав подпишет контракт с клубом и будет выступать в Первой лиге. Первая тренировка для игрока состоится также 20 августа.

"Металлист 1925" предложил Калитвинцеву перейти к ним еще несколько месяцев назад, но Владислав долго не давал ответ, поскольку планировал остаться в "Александрии". Однако руководство бывшей команды не договорилось с игроком.

Калитвинцев также имел контакты с ЛНЗ и "Черноморцем", но стороны не договорились.

В прошлом сезоне Калитвинцев из-за травмы сыграл лишь в 24 матчах, забил один мяч и совершил два ассиста.

Ранее Калитвинцев выступал за "Динамо", "Слован" Либерец, "Черноморец", "Зарю" и "Десну".

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