Калітвінцев підпише контракт з "Металістом 1925" і виступатиме в Першій лізі

Владислав Калітвінцев підпише контракт з клубом Першої ліги
Півзахисник Владислав Калитвинцев визначився з командою, де продовжить виступати. Наразі футболіст в статусі вільного агента.
Про це повідомив український інсайдер Ігор Бурбас.
Нова команда Калітвінцева
За інформацією джерела, 31-річний вихованець київського "Динамо" підпише контракт з футбольним клубом "Металіст 1925" з Харкова.
Наразі відомо, що 20 серпня Владислав підпише контракт з клубом та виступатиме в Першій лізі. Перше тренування для гравця відбудеться також 20 серпня.
"Металіст 1925" запропонував Калітвінцеву перейти до них ще кілька місяців тому, але Владислав довго не давав відповідь, оскільки планував залишитись у "Олександрії". Однак керівництво колишньої команди не домовилось з гравцем.
Калітвінцев також мав контакти з ЛНЗ та "Чорноморцем", але сторони не домовились.
Минулого сезону Калітвінцев через травму зіграв лише в 24 матчах, забив один м’яч та зробив два асисти.
Раніше Калітвінцев виступав за "Динамо", "Слован" Ліберец, "Чорноморець", "Зорю" та "Десну".
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