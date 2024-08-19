Калітвінцев підпише контракт з "Металістом 1925" і виступатиме в Першій лізі

Владислав Калітвінцев. Фото: footboom1.com

Півзахисник Владислав Калитвинцев визначився з командою, де продовжить виступати. Наразі футболіст в статусі вільного агента.

Про це повідомив український інсайдер Ігор Бурбас.

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Нова команда Калітвінцева

За інформацією джерела, 31-річний вихованець київського "Динамо" підпише контракт з футбольним клубом "Металіст 1925" з Харкова.

Наразі відомо, що 20 серпня Владислав підпише контракт з клубом та виступатиме в Першій лізі. Перше тренування для гравця відбудеться також 20 серпня.

"Металіст 1925" запропонував Калітвінцеву перейти до них ще кілька місяців тому, але Владислав довго не давав відповідь, оскільки планував залишитись у "Олександрії". Однак керівництво колишньої команди не домовилось з гравцем.

Калітвінцев також мав контакти з ЛНЗ та "Чорноморцем", але сторони не домовились.

Минулого сезону Калітвінцев через травму зіграв лише в 24 матчах, забив один м’яч та зробив два асисти.

Раніше Калітвінцев виступав за "Динамо", "Слован" Ліберец, "Чорноморець", "Зорю" та "Десну".

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