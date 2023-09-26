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Владельца футбольного клуба расстреляли после поражения: что известно

26 сентября 2023 12:09
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Агабекян Карен
редактор
Владельца футбольного клуба расстреляли после поражения: что известно
Погибший Эдгар Паэс. Фото: El Colombiano
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Агабекян Карен
редактор

В Колумбии расстреляли владельца клуба "Тигррес де Соача" Эдгара Паэса. Клуб выступал во второй лиге страны.

Функционера убили возле стадиона, сообщил портал El Colombiano.

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По информации источников в правоохранительных органах, убийство произошло после матча второй лиги Колумбии между "Тигресом" и "Атлетико Кали". Команда погибшего в этом матче проиграла со счетом 2:3.

Паэс после игры сел в свой автомобиль, после чего в него врезались двое мужчин на мотоцикле, они достали огнестрельное оружие и несколько раз выстрелили в жертву.

63-летний функционер скончался в больнице от ран в грудь, шею и голову.

Отмечается, что во время нападения с Паэсом была его дочь, но об ее состоянии не сообщается.

Мотивы убийства бизнесмена не сообщаются. В настоящее время ведется следствие.

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