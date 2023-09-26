Владельца футбольного клуба расстреляли после поражения: что известно
В Колумбии расстреляли владельца клуба "Тигррес де Соача" Эдгара Паэса. Клуб выступал во второй лиге страны.
Функционера убили возле стадиона, сообщил портал El Colombiano.
Полиция считает, что функционера убили наемные убийцы, а не разъяренные болельщики.
Comunicado de Prensa. pic.twitter.com/rIFxNioFkZ— Tigres Futbol Club (@TigresCol) September 24, 2023
Президента клуба расстреляли в своем автомобиле
По информации источников в правоохранительных органах, убийство произошло после матча второй лиги Колумбии между "Тигресом" и "Атлетико Кали". Команда погибшего в этом матче проиграла со счетом 2:3.
Паэс после игры сел в свой автомобиль, после чего в него врезались двое мужчин на мотоцикле, они достали огнестрельное оружие и несколько раз выстрелили в жертву.
63-летний функционер скончался в больнице от ран в грудь, шею и голову.
Отмечается, что во время нападения с Паэсом была его дочь, но об ее состоянии не сообщается.
Мотивы убийства бизнесмена не сообщаются. В настоящее время ведется следствие.
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