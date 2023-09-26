Власника футбольного клубу розстріляли після поразки: що відомо

Загиблий Едгар Паес. Фото: El Colombiano

У Колумбії розстріляли власника клубу "Тігрес де Соача" Едгара Паеса. Клуб виступав у другій лізі країни.

Функціонера вбили біля стадіону, повідомив портал El Colombiano.

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Поліція вважає, що функціонера вбили наймані вбивці, а не розлючені вболівальники.

Comunicado de Prensa. pic.twitter.com/rIFxNioFkZ — Tigres Fútbol Club (@TigresCol) September 24, 2023

Президента клубу розстріляли у своєму автомобілі

За інформацією від джерел в правоохоронних органах, вбивство сталося після матчу другої ліги Колумбії між "Тігресом" та "Атлетіко Калі". Команда загиблого в цьому матчі програла з рахунком 2:3.

Паес після гри сів до свого автомобіля, після чого в нього врізались двоє чоловіків на мотоциклі, вони дістали вогнепальну зброю та кілька разів вистрілили у жертву.

63-річний функціонер помер в лікарні від поранень у груди, шию та голову.

Зазначається, що під час нападу з Паесом була його донька, але про її стан не повідомляється.

Мотиви вбивства бізнесмена не повідомляються. Наразі ведеться слідство.

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