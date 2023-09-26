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Власника футбольного клубу розстріляли після поразки: що відомо

26 вересня 2023 12:09
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Агабекян Карен
редактор
Власника футбольного клубу розстріляли після поразки: що відомо
Загиблий Едгар Паес. Фото: El Colombiano
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Агабекян Карен
редактор

У Колумбії розстріляли власника клубу "Тігрес де Соача" Едгара Паеса. Клуб виступав у другій лізі країни.

Функціонера вбили біля стадіону, повідомив портал El Colombiano.

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За інформацією від джерел в правоохоронних органах, вбивство сталося після матчу другої ліги Колумбії між "Тігресом" та "Атлетіко Калі". Команда загиблого в цьому матчі програла з рахунком 2:3.

Паес після гри сів до свого автомобіля, після чого в нього врізались двоє чоловіків на мотоциклі, вони дістали вогнепальну зброю та кілька разів вистрілили у жертву.

63-річний функціонер помер в лікарні від поранень у груди, шию та голову.

Зазначається, що під час нападу з Паесом була його донька, але про її стан не повідомляється.

Мотиви вбивства бізнесмена не повідомляються. Наразі ведеться слідство.

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