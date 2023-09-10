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Уокер впервые забил за сборную Англии и оставил список "гвардейцев без голов"

10 сентября 2023 09:50
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Уокер впервые забил за сборную Англии и оставил список "гвардейцев без голов"
Кайл Уокер. Фото: Twitter/ManCity
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Защитник сборной Англии Кайл Уокер провел против Украины 77-й матч за сборную Англии. До встречи он был на третьем месте среди игроков с наибольшим количеством поединков и без забитых голов, но после взятия ворот оставил этот список.

Что сказал после матча Уокер и кто еще остается в списке, в материале Новини.LIVE.

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"Первый гол за сборную — это облегчение. Я думал об этом достаточно много и, наконец, могу поставить галочку.

Я играл с Харри Кейном несколько лет, и я знаю, что он любит опускаться глубоко и замечает забегание. Я увидел свободное пространство. Рад, что смог внести свой вклад, но моя основная работа — останавливать атаки. Кейн — умный футболист, он может глубоко опуститься и играть девятку. Нам просто нужна самая лучшая версия его.

Мы многое владели мячом, но должны были создать еще несколько моментов. Стоит отметить, что Украина хорошо сыграла. Это фантастически для них после всего, что они пережили", — цитирует англичанина BBC.

"Догнать" Коула и Невилла не получилось

Также в списке "гвардейцев без голов" Эшли Коул, у которого 107 матчей и Гарри Невилл (85), а меньше чем у Кайла матчей у Рэя Уилсона (63), Фила Невилла и Деса Уокера по 59.

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