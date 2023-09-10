Уокер впервые забил за сборную Англии и оставил список "гвардейцев без голов"
Защитник сборной Англии Кайл Уокер провел против Украины 77-й матч за сборную Англии. До встречи он был на третьем месте среди игроков с наибольшим количеством поединков и без забитых голов, но после взятия ворот оставил этот список.
Что сказал после матча Уокер и кто еще остается в списке, в материале Новини.LIVE.
"Первый гол за сборную — это облегчение. Я думал об этом достаточно много и, наконец, могу поставить галочку.
Я играл с Харри Кейном несколько лет, и я знаю, что он любит опускаться глубоко и замечает забегание. Я увидел свободное пространство. Рад, что смог внести свой вклад, но моя основная работа — останавливать атаки. Кейн — умный футболист, он может глубоко опуститься и играть девятку. Нам просто нужна самая лучшая версия его.
Reflecting on his first #ThreeLions goal: @kylewalker2 💪 pic.twitter.com/pNPpYYIslZ— England (@England) September 9, 2023
Мы многое владели мячом, но должны были создать еще несколько моментов. Стоит отметить, что Украина хорошо сыграла. Это фантастически для них после всего, что они пережили", — цитирует англичанина BBC.
"Догнать" Коула и Невилла не получилось
Также в списке "гвардейцев без голов" Эшли Коул, у которого 107 матчей и Гарри Невилл (85), а меньше чем у Кайла матчей у Рэя Уилсона (63), Фила Невилла и Деса Уокера по 59.
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