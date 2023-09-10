Вокер вперше забив за збірну Англії та залишив список "гвардійців без голів"

Кайл Вокер. Фото: Twitter/ManCity

Захисник збірної Англії Кайл Вокер провів проти України 77-й матч за збірну Англії. До зустрічі він був на третьому місці серед гравців з найбільшою кількістю поєдинків та без забитих голів, але після взяття воріт залишив цей список.

Що сказав після матчу Вокер та хто ще залишається у списку, в матеріалі Новини.LIVE.

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"Перший гол за збірну — це полегшення. Я думав про це досить багато і нарешті можу поставити галочку.

Я грав з Харрі Кейном протягом кількох років, і я знаю, що він любить опускатися глибоко і помічає забігання. Я побачив вільний простір. Радий, що зміг зробити свій внесок, але моя основна робота — зупиняти атаки. Кейн — розумний футболіст, він може глибоко опуститися і грати дев'ятку. Нам просто потрібна найкраща версія його.

Ми багато володіли м'ячем, але повинні були створити ще кілька моментів. Варто відзначити, що Україна зіграла добре. Це фантастично для них після всього, що вони пережили", — цитує англійця BBC.

"Наздогнати" Коула та Невілла не вийшло

Також в списку "гвардійців без голів" Ешлі Коул, у якого 107 матчів та Гарі Невілл (85), а менше ніж у Кайла матчів у Рея Уілсона (63), Філа Невілла та Деса Уокера по 59.

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