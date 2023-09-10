Вокер вперше забив за збірну Англії та залишив список "гвардійців без голів"
Захисник збірної Англії Кайл Вокер провів проти України 77-й матч за збірну Англії. До зустрічі він був на третьому місці серед гравців з найбільшою кількістю поєдинків та без забитих голів, але після взяття воріт залишив цей список.
Що сказав після матчу Вокер та хто ще залишається у списку, в матеріалі Новини.LIVE.
"Перший гол за збірну — це полегшення. Я думав про це досить багато і нарешті можу поставити галочку.
Я грав з Харрі Кейном протягом кількох років, і я знаю, що він любить опускатися глибоко і помічає забігання. Я побачив вільний простір. Радий, що зміг зробити свій внесок, але моя основна робота — зупиняти атаки. Кейн — розумний футболіст, він може глибоко опуститися і грати дев'ятку. Нам просто потрібна найкраща версія його.
Reflecting on his first #ThreeLions goal: @kylewalker2 💪 pic.twitter.com/pNPpYYIslZ— England (@England) September 9, 2023
Ми багато володіли м'ячем, але повинні були створити ще кілька моментів. Варто відзначити, що Україна зіграла добре. Це фантастично для них після всього, що вони пережили", — цитує англійця BBC.
"Наздогнати" Коула та Невілла не вийшло
Також в списку "гвардійців без голів" Ешлі Коул, у якого 107 матчів та Гарі Невілл (85), а менше ніж у Кайла матчів у Рея Уілсона (63), Філа Невілла та Деса Уокера по 59.
Нагадаємо, Вірменія з Петраковим здійснила подвиг у Туреччині.
"Динамо" продасть ще одного футболіста: про кого йдеться.
Ф'юрі пояснив, чому не хоче битися з Усиком.
Судаков зацікавив відомий клуб: чи "Шахтар" відпустить гравця.
Україна — Англія: де і коли дивитись матч відбору на Євро-2024.