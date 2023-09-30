Владимир Кличко рассказал, в чем разница между украинцами и россиянами

Владимир Кличко. Фото: Twitter/StratcomCentre

Чемпион мира по боксу Владимир Кличко рассказал, почему он не находится на фронте в Украине. Также известный боксер объясняет, в чем разница между украинцами и россиянами.

Об этом украинец сказал в интервью немецкому телеканалу ZDF, передает портал Новини.LIVE.

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"Я не готов умереть за страну. Я готов жить за нее. Это сложнее, чем умереть", — ответил Кличко на вопросы журналиста.

По его словам, в этом и разница между россиянами и украинцами: россиян мобилизуют, а в ВСУ, как заявил Кличко, воюют преимущественно добровольцы.

"Украинцы другие… Большинство людей, которые у нас на фронте, не мобилизованы", — сказал Владимир Кличко.

Не словом, а делом

Ранее легендарный бывший боксер приезжал к украинским воинам на передовой. Он побывал в шести бригадах и пообщался с бойцами.

Владимир лично закупил 4 больших уникальных дрона для выполнения специальных задач. А также отвез помощь, которую привлекли от благотворителей: более 60 FPV-дронов (дронов-камикадзе), полтора десятка дронов-разведчиков Mavic, тепловизоры, более сотни индивидуальных турникетов SAM и турникеты узловые и тазовые шины для медицинских служб на фронте.

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