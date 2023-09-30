Володимир Кличко розповів, в чому різниця між українцями та росіянами

Володимир Кличко. Фото: Twitter/StratcomCentre

Чемпіон світу з боксу Володимир Кличко розповів, чому він не перебуває на фронті в Україні. Також відомий боксер пояснив, в чому різниця між українцями та росіянами.

Про це українець сказав в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF, передає портал Новини.LIVE.

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"Я не готовий померти за країну. Я ладен жити за неї. Це складніше, ніж померти", — відповів Кличко на запитання журналіста.

За його словами, у цьому й відмінність між росіянами та українцями: росіян мобілізують, а у ЗСУ, як заявив Кличко, воюють переважно добровольці.

"Українці інші… Більшість людей, які у нас на фронті, не мобілізовані", — сказав Володимир Кличко.

Не словом, а ділом

Раніше легендарний колишній боксер приїжджав до українських воїнів на передовий. Він побував у шести бригадах та поспілкувався з бійцями.

Володимир особисто закупив 4 великі унікальні дрони для виконання спеціальних завдань. А також відвіз допомогу, яку залучили від благодійників: понад 60 FPV-дронів (дронів-камікадзе), півтора десятки дронів-розвідників Mavic, тепловізори, понад сотню індивідуальних турнікетів SAM та турнікети вузлові та тазові шини для медичних служб на фронті.

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