Назар Волошин прокомментировал последний матч молодежной сборной

Назар Волошин. Фото: УАФ

Полузащитник молодежной сборной Украины Назар Волошин прокомментировал последний матч команды против Северной Ирландии. Украинцам удалось выйти на Евро-2025 (U-21).

Об этом пишет УАФ.

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Волошин прокомментировал выход сборной на Евро-2025

По его словам, игроки выложились на максимум и сделали все, чтобы добиться своей цели.

"Мы вышли на Евро, но будем стараться побеждать и дальше, чтобы выйти с первого места. У нас полное взаимопонимание с тренерами, мы понимаем их тактику. Вообще у нас очень качественный коллектив, в котором мы поддерживаем друг друга. У нас хорошая атмосфера в команде. Но главное, что мы победили и взяли в двух матчах шесть очков", — сказал Волошин.

Турнирная таблица на Евро-2025 (U-21). Фото: скриншот

Известно, что молодежная сборная выиграла все матчи в рамках отбора молодежного Евро-2025 и досрочно гарантировала себе место на турнире.

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