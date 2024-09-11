Назар Волошин прокоментував останній матч молодіжної збірної

Назар Волошин. Фото: УАФ

Півзахисник молодіжної збірної України Назар Волошин прокоментував останній матч команди проти Північної Ірландії. Українцям вдалось вийти на Євро-2025 (U-21).

Про це пише УАФ.

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За його словами, гравці виклались на максимум та зробили все, щоб досягнути своєї мети.

"Ми вийшли на Євро, але будемо намагатися перемагати й надалі, щоб вийти з першого місця. У нас повне взаєморозуміння з тренерами, ми розуміємо їхню тактику. Взагалі у нас дуже якісний колектив, у якому ми підтримуємо один одного. У нас хороша атмосфера в команді. Але головне те, що ми перемогли і взяли у двох матчах шість очок", — сказав Волошин.

Турнірна таблиці на Євро-2025 (U-21). Фото: скриншот

Відомо, що молодіжна збірна виграла усі матчі у рамках відбору до молодіжного Євро-2025 та достроково гарантувала собі місце на турнірі.

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