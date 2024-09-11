Назар Волошин прокоментував останній матч молодіжної збірної

Волошин поділився враженнями про останній матч молодіжної збірної
Півзахисник молодіжної збірної України Назар Волошин прокоментував останній матч команди проти Північної Ірландії. Українцям вдалось вийти на Євро-2025 (U-21).
Про це пише УАФ.
Волошин прокоментував вихід збірної на Євро-2025
За його словами, гравці виклались на максимум та зробили все, щоб досягнути своєї мети.
"Ми вийшли на Євро, але будемо намагатися перемагати й надалі, щоб вийти з першого місця. У нас повне взаєморозуміння з тренерами, ми розуміємо їхню тактику. Взагалі у нас дуже якісний колектив, у якому ми підтримуємо один одного. У нас хороша атмосфера в команді. Але головне те, що ми перемогли і взяли у двох матчах шість очок", — сказав Волошин.
Відомо, що молодіжна збірна виграла усі матчі у рамках відбору до молодіжного Євро-2025 та достроково гарантувала собі місце на турнірі.
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