Волошин рассказал, чем Ярмоленко занимается в Динамо

Футболист "Динамо" Назарий Волошин. Фото: "Динамо"

Функция вингера киевского "Динамо" Андрея Ярмоленко заключается не только в игре за клуб. У футболиста есть и другие обязанности.

По словам вингера киевского "Динамо" Назария Волошина в комментарии SportArena, Ярмоленко является ментором для молодых футболистов.

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Волошин рассказал, что Ярмоленко постоянно помогает молодым игрокам подсказками во время тренировок и на поле.

"Он очень много подсказывает. Когда ты теряешь на тренировке мяч и выключаешься, он может тебе напихать: "Что ты останавливаешься, иди сразу в отбор". Это правильно", — сказал Волошин.

По словам Назария, у Ярмоленко есть такое право, поскольку у него единственного в команде опыт игры в топовых лигах Англии и Германии. При этом Волошин считает, что Андрея пригласили в команду еще и для того, чтобы он объяснял игрокам, в каком клубе они играют.

Также Волошин отметил, что не чувствует в Ярмоленко будущего спортивного директора клуба.

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