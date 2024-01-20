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Волошин розповів, чим Ярмоленко займається в Динамо

20 січня 2024 21:35
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Агабекян Карен
редактор
Волошин розповів, чим Ярмоленко займається в Динамо
Футболіст "Динамо" Назар Волошин. Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Функція вінгера київського "Динамо" Андрія Ярмоленка полягає не лише у грі за клуб. У футболіста є й інші обов'язки.

За словами вінгера київського "Динамо" Назарія Волошина у коментарі SportArena, Ярмоленко є ментором для молодих футболістів.

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Ярмоленко допомагає молодим гравцям

Волошин розповів, що Ярмоленко постійно допомагає молодим гравцям підказками під час тренувань та на полі.

"Він дуже багато підказує. Коли ти втрачаєш на тренуванні м'яч і вимикаєшся, він може тобі напхати: "Що ти зупиняєшся, йди одразу у відбір". Це правильно", — сказав Волошин.

За словами Назарія, Ярмоленко має таке право, оскільки у нього єдиного в команді досвід гри в топових лігах Англії та Німеччини. Водночас Волошин вважає, що Андрія запросили до команди ще й для того, щоб він пояснював гравцям, у якому клубі вони грають.

Також Волошин зазначив, що не відчуває у Ярмоленку майбутнього спортивного директора клубу.

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футбол
Динамо
Андрій Ярмоленко
УПЛ
Назарій Волошин

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