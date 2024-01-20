Волошин розповів, чим Ярмоленко займається в Динамо
Функція вінгера київського "Динамо" Андрія Ярмоленка полягає не лише у грі за клуб. У футболіста є й інші обов'язки.
За словами вінгера київського "Динамо" Назарія Волошина у коментарі SportArena, Ярмоленко є ментором для молодих футболістів.
Ярмоленко допомагає молодим гравцям
Волошин розповів, що Ярмоленко постійно допомагає молодим гравцям підказками під час тренувань та на полі.
"Він дуже багато підказує. Коли ти втрачаєш на тренуванні м'яч і вимикаєшся, він може тобі напхати: "Що ти зупиняєшся, йди одразу у відбір". Це правильно", — сказав Волошин.
За словами Назарія, Ярмоленко має таке право, оскільки у нього єдиного в команді досвід гри в топових лігах Англії та Німеччини. Водночас Волошин вважає, що Андрія запросили до команди ще й для того, щоб він пояснював гравцям, у якому клубі вони грають.
Також Волошин зазначив, що не відчуває у Ярмоленку майбутнього спортивного директора клубу.
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