Волошин розповів, чим Ярмоленко займається в Динамо

Футболіст "Динамо" Назар Волошин. Фото: "Динамо"

Функція вінгера київського "Динамо" Андрія Ярмоленка полягає не лише у грі за клуб. У футболіста є й інші обов'язки.

За словами вінгера київського "Динамо" Назарія Волошина у коментарі SportArena, Ярмоленко є ментором для молодих футболістів.

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Волошин розповів, що Ярмоленко постійно допомагає молодим гравцям підказками під час тренувань та на полі.

"Він дуже багато підказує. Коли ти втрачаєш на тренуванні м'яч і вимикаєшся, він може тобі напхати: "Що ти зупиняєшся, йди одразу у відбір". Це правильно", — сказав Волошин.

За словами Назарія, Ярмоленко має таке право, оскільки у нього єдиного в команді досвід гри в топових лігах Англії та Німеччини. Водночас Волошин вважає, що Андрія запросили до команди ще й для того, щоб він пояснював гравцям, у якому клубі вони грають.

Також Волошин зазначив, що не відчуває у Ярмоленку майбутнього спортивного директора клубу.

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