В сети отреагировали на видео, как жених Магучих встречал ее в аэропорту

Ярослава Магучих готовится к выступлению. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Украинская легкоатлетка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих месяц назад установила новый мировой рекорд. После этого она вернулась домой, где ее встретил жених.

Об этом свидетельствуют комментарии в соцсетях.

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Встреча жениха в аэропорту

В сети появилось видео, на котором видно, как ее жених встречает ее в польском аэропорту. Он подошел к Ярославе с букетом красных роз, но вместо объятий сразу начал искать свою маму, которая является тренером Магучих.

Это видео вызвало разные реакции в сети. Многие пользователи обнаружили разочарование из-за поведения парня, предположив, что он больше внимания уделял своей маме, чем своей невесте.

Вот несколько комментариев:

"Треш, она достойна лучшего";

"Что происходит? Почему он едва не прошел мимо? Жених чей? Мамы?";

"Что-то странно он ее поздравил";

"Шел с цветами к маме, чисто по дороге дал букет и своей девушке";

"Пусть с мамой и живет";

"Лучше бы не встречал".

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