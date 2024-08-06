В сети отреагировали на видео, как жених Магучих встречал ее в аэропорту

Она стоит лучшего — в сети возмутились видео, как жених Магучих встретил ее в аэропорту
Украинская легкоатлетка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих месяц назад установила новый мировой рекорд. После этого она вернулась домой, где ее встретил жених.
Об этом свидетельствуют комментарии в соцсетях.
Встреча жениха в аэропорту
В сети появилось видео, на котором видно, как ее жених встречает ее в польском аэропорту. Он подошел к Ярославе с букетом красных роз, но вместо объятий сразу начал искать свою маму, которая является тренером Магучих.
Это видео вызвало разные реакции в сети. Многие пользователи обнаружили разочарование из-за поведения парня, предположив, что он больше внимания уделял своей маме, чем своей невесте.
Вот несколько комментариев:
- "Треш, она достойна лучшего";
- "Что происходит? Почему он едва не прошел мимо? Жених чей? Мамы?";
- "Что-то странно он ее поздравил";
- "Шел с цветами к маме, чисто по дороге дал букет и своей девушке";
- "Пусть с мамой и живет";
- "Лучше бы не встречал".
@sportukraine.tiktok
🎥: s.stepanov1977 #магучіх #ярославамагучіх #спортукраїни♬ оригінальний звук - SLUHAY.UA 🇺🇦
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