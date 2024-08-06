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Вона варта кращого — в мережі обурились на відео, як наречений Магучіх зустрів її в аеропорту

6 серпня 2024 18:50
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
В мережі відреагували на відео, як наречений Магучіх зустрічав її в аеропорту
Ярослава Магучих готується до виступу. Фото: instagram.com/rosya_dp/
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Українська легкоатлетка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх місяць тому встановила новий світовий рекорд. Після цього вона повернулася додому, де її зустрів наречений.

Про це свідчать коментарії в соцмережах.

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У мережі з'явилося відео, на якому видно, як її наречений зустрічає її в польському аеропорту. Він підійшов до Ярослави з букетом червоних троянд, але замість обіймів одразу почав шукати свою маму, яка являється тренером Магучих.

Це відео спричинило різні реакції в мережі. Багато користувачів виявили розчарування через поведінку хлопця, припустивши, що він більше уваги приділяв своїй мамі, ніж своїй нареченій.

Ось декілька коментарів:

  • "Треш, вона гідна кращого";
  • "Що відбувається? Чому він ледь не пройшов повз? Наречений чий? Мами?";
  • "Щось дивно він її привітав";
  • "Йшов із квітами до мами, чисто по дорозі дав букет і своїй дівчині";
  • "Нехай із мамою і живе";
  • "Краще б не зустрічав".

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