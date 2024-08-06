В мережі відреагували на відео, як наречений Магучіх зустрічав її в аеропорту

Вона варта кращого — в мережі обурились на відео, як наречений Магучіх зустрів її в аеропорту
Українська легкоатлетка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх місяць тому встановила новий світовий рекорд. Після цього вона повернулася додому, де її зустрів наречений.
Про це свідчать коментарії в соцмережах.
Зустріч нареченого в аеропорту
У мережі з'явилося відео, на якому видно, як її наречений зустрічає її в польському аеропорту. Він підійшов до Ярослави з букетом червоних троянд, але замість обіймів одразу почав шукати свою маму, яка являється тренером Магучих.
Це відео спричинило різні реакції в мережі. Багато користувачів виявили розчарування через поведінку хлопця, припустивши, що він більше уваги приділяв своїй мамі, ніж своїй нареченій.
Ось декілька коментарів:
- "Треш, вона гідна кращого";
- "Що відбувається? Чому він ледь не пройшов повз? Наречений чий? Мами?";
- "Щось дивно він її привітав";
- "Йшов із квітами до мами, чисто по дорозі дав букет і своїй дівчині";
- "Нехай із мамою і живе";
- "Краще б не зустрічав".
@sportukraine.tiktok
🎥: s.stepanov1977 #магучіх #ярославамагучіх #спортукраїни♬ оригінальний звук - SLUHAY.UA 🇺🇦
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