В мережі відреагували на відео, як наречений Магучіх зустрічав її в аеропорту

Ярослава Магучих готується до виступу. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Українська легкоатлетка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх місяць тому встановила новий світовий рекорд. Після цього вона повернулася додому, де її зустрів наречений.

Про це свідчать коментарії в соцмережах.

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Зустріч нареченого в аеропорту

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як її наречений зустрічає її в польському аеропорту. Він підійшов до Ярослави з букетом червоних троянд, але замість обіймів одразу почав шукати свою маму, яка являється тренером Магучих.

Це відео спричинило різні реакції в мережі. Багато користувачів виявили розчарування через поведінку хлопця, припустивши, що він більше уваги приділяв своїй мамі, ніж своїй нареченій.

Ось декілька коментарів:

"Треш, вона гідна кращого";

"Що відбувається? Чому він ледь не пройшов повз? Наречений чий? Мами?";

"Щось дивно він її привітав";

"Йшов із квітами до мами, чисто по дорозі дав букет і своїй дівчині";

"Нехай із мамою і живе";

"Краще б не зустрічав".

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