Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над ПСЖ

Они были пассивны и не отбирали мяч: тренер "Баварии" о победе над ПСЖ
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн поделился мнением после первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов по ПСЖ. Немцы победили в столице Франции со счетом 1:0, а единственный гол провел Коман.
Комментарий главного тренера в материале Новини.LIVE.
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Нагельсманн сообщил, что его подопечные даже не ожидали, что полностью заберут контроль над мячом и нанесут с десяток ударов уже в первом тайме.
"Мы очень хорошо играли в первые 25 минут и отлично контролировали ситуацию. И все же мы могли быть более нацеленными на ворота. Было ощущение, что команда очень удивилась, что так часто владеет мячом, а "ПСЖ" предпочел отойти назад", — подчеркнул наставник.
Тренер добавил, что он ожидал от французов другого уровня игры. Соперник не был активным и не торопился прессинговать.
"Я знал, что "ПСЖ" всегда глубоко защищается, но я был немного удивлен, что они были так пассивны, сидели так глубоко и вообще не планировали отбирать мяч", — признался Нагельсманн.
Напомним, что 14 февраля, состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором французский ПСЖ уступил мюнхенской "Баварии". В то же время на поле миланского стадиона "Сан-Сиро" итальянский "Милан" одолел "Тоттенхэм".
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