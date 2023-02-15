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Они были пассивны и не отбирали мяч: тренер "Баварии" о победе над ПСЖ

15 февраля 2023 07:25
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над ПСЖ
Юлиан Нагельсманн удивлен слабой игрой соперника
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн поделился мнением после первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов по ПСЖ. Немцы победили в столице Франции со счетом 1:0, а единственный гол провел Коман.

Комментарий главного тренера в материале Новини.LIVE.

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Нагельсманн сообщил, что его подопечные даже не ожидали, что полностью заберут контроль над мячом и нанесут с десяток ударов уже в первом тайме.

"Мы очень хорошо играли в первые 25 минут и отлично контролировали ситуацию. И все же мы могли быть более нацеленными на ворота. Было ощущение, что команда очень удивилась, что так часто владеет мячом, а "ПСЖ" предпочел отойти назад", — подчеркнул наставник.

Тренер добавил, что он ожидал от французов другого уровня игры. Соперник не был активным и не торопился прессинговать.

"Я знал, что "ПСЖ" всегда глубоко защищается, но я был немного удивлен, что они были так пассивны, сидели так глубоко и вообще не планировали отбирать мяч", — признался Нагельсманн.

Напомним, что 14 февраля, состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором французский ПСЖ уступил мюнхенской "Баварии". В то же время на поле миланского стадиона "Сан-Сиро" итальянский "Милан" одолел "Тоттенхэм".

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