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Вони були пасивними та не відбирали м‘яч: тренер "Баварії" про перемогу над ПСЖ

15 лютого 2023 07:25
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Юліан Нагельсманн прокоментував перемогу над ПСЖ
Юліан Нагельсманн здивований слабкою грою суперника
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Головний тренер мюнхенської "Баварії" Юліан Нагельсманн поділився думкою після першої гри 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з ПСЖ. Німці перемогли у столиці Франції з рахунком 1:0, а єдиний гол провів Коман.

Коментар головного тренера в матеріалі Новини.LIVE

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Нагельсманн повідомив про те, що його підопічні навіть не очікували, що повністю заберуть контроль над м‘ячем та нанесуть з десяток ударів вже в першому таймі.

"Ми дуже добре грали у перші 25 хвилин і чудово контролювали ситуацію. І все ж таки ми могли бути більш націленими на ворота. Було відчуття, що команда дуже здивувалася, що так часто володіє м'ячем, а "ПСЖ" вважав за краще відійти назад", — наголосив наставник.

Тренер додав, що він очікував від французів іншого рівня гри. Суперник не був активним й не поспішав пресингувати.

"Я знав, що "ПСЖ" завжди глибоко захищається, але я був трохи здивований, що вони були такими пасивними, сиділи так глибоко і взагалі не планували відбирати м'яч", — зізнався Нагельсманн.

Нагадаємо, що 14 лютого, відбулись перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, у якому французький ПСЖ поступився мюнхенській "Баварії". Водночас на полі міланського стадіону "Сан-Сіро" італійський "Мілан" здолав "Тоттенгем".

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