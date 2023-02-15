Юліан Нагельсманн прокоментував перемогу над ПСЖ

Юліан Нагельсманн здивований слабкою грою суперника

Головний тренер мюнхенської "Баварії" Юліан Нагельсманн поділився думкою після першої гри 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з ПСЖ. Німці перемогли у столиці Франції з рахунком 1:0, а єдиний гол провів Коман.

Коментар головного тренера в матеріалі Новини.LIVE

Нагельсманн повідомив про те, що його підопічні навіть не очікували, що повністю заберуть контроль над м‘ячем та нанесуть з десяток ударів вже в першому таймі.

"Ми дуже добре грали у перші 25 хвилин і чудово контролювали ситуацію. І все ж таки ми могли бути більш націленими на ворота. Було відчуття, що команда дуже здивувалася, що так часто володіє м'ячем, а "ПСЖ" вважав за краще відійти назад", — наголосив наставник.

Тренер додав, що він очікував від французів іншого рівня гри. Суперник не був активним й не поспішав пресингувати.

"Я знав, що "ПСЖ" завжди глибоко захищається, але я був трохи здивований, що вони були такими пасивними, сиділи так глибоко і взагалі не планували відбирати м'яч", — зізнався Нагельсманн.

Нагадаємо, що 14 лютого, відбулись перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, у якому французький ПСЖ поступився мюнхенській "Баварії". Водночас на полі міланського стадіону "Сан-Сіро" італійський "Мілан" здолав "Тоттенгем".

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