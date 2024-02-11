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Ворскла просматривает бывшего футболиста сборной Франции

11 февраля 2024 14:16
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Ворскла просматривает бывшего футболиста сборной Франции
Полтавская "Ворскла" на сборах. Фото: "Ворскла"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Полтавская "Ворскла" продолжает подготовку ко второй части сезона. Поэтому на просмотре в клубе находится легионер, игравший за юношеские сборные Франции.

Об этом сообщил Телеграм-канал "ТаТоТаке".

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Самба Сиссоко
Самба Сиссоко. Фото: lunion.fr

Кого просматривает "Ворскла"

Как стало известно, на просмотре в "Ворскле" находится французский полузащитник малийского происхождения Самбу Сиссоко.

11 февраля француз сыграет в контрольной игре, где может себя зарекомендовать. Отмечается, что с адаптацией Сиссоко поможет малийский вингер Ибрагим Кане.

На текущий момент Сиссоко пребывает в статусе свободного агента. Последним клубов игрока был бельгийский "Серен" из второго дивизиона. В текущем сезоне у футболиста один гол в семи матчах.

Потенциальный "полтавчанин" играл за юношеские сборные Франции разных возрастов. Наибольше у него матчей за U-19 — 15 игр.

24-летний футболист также играл за французские "Тур", "Реймс" и "Кевии".

Ранее "Ворскла" подписали Николая Ковталюка ("Дила") и Сергея Мякушко ("Колос").

Напомним, олимпийская чемпионка в фехтовании на сабле Ольга Харлан впервые за четыре года победила на этапе Кубка мира.

Следующим летом Анатолий Трубин может уйти из "Бенфики" в другой известный клуб.

Защитник киевского "Динамо" получил серьезную травму в товарищеском матче.

Футболист киевского "Динамо" Жерсон Родригес решил не возвращаться в Украину и снова воспользовался аннексом и ушел в бесплатную аренду. В первом матче за новую команду он сделал 1+1.

Украинский футболист принял российские гражданство и будет играть в оккупированном Крыму.

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