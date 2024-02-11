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Ворскла переглядає колишнього футболіста збірної Франції

11 лютого 2024 14:16
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Ворскла переглядає колишнього футболіста збірної Франції
Полтавська "Ворскла" на зборах. Фото: "Ворскла"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Полтавська "Ворскла" продовжує підготовку до другої частини сезону. Тому на перегляді у клубі перебуває легіонер, який грав за юнацькі збірні Франції.

Про це повідомив Телеграм-канал "ТаТоТаке".

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Самба Сіссоко
Самба Сіссоко. Фото: lunion.fr

Кого переглядає "Ворскла"

Як стало відомо, на перегляді у "Ворсклі" знаходиться французький півзахисник малійського походження Самба Сіссоко.

11 лютого француз зіграє у контрольній грі, де може себе зарекомендувати. Зазначається, що з адаптацією Сіссоко допоможе малийський вінгер Ібрагім Кане.

На цю мить Сіссоко перебуває у статусі вільного агента. Останнім клубом гравця був бельгійський "Серен" із другого дивізіону. Цього сезону у футболіста один гол у семи матчах.

Потенційний "полтавець" грав за юнацькі збірні Франції різного віку. Найбільше у нього матчів за U-19 – 15 ігор.

24-річний футболіст також грав за французькі "Тур", "Реймс" та "Кевії".

Раніше "Ворскла" підписали Миколу Ковталюка ("Діла") та Сергія М'якушка ("Колос").

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