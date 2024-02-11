Ворскла переглядає колишнього футболіста збірної Франції

Полтавська "Ворскла" на зборах. Фото: "Ворскла"

Полтавська "Ворскла" продовжує підготовку до другої частини сезону. Тому на перегляді у клубі перебуває легіонер, який грав за юнацькі збірні Франції.

Про це повідомив Телеграм-канал "ТаТоТаке".

Читайте також:

Самба Сіссоко. Фото: lunion.fr

Кого переглядає "Ворскла"

Як стало відомо, на перегляді у "Ворсклі" знаходиться французький півзахисник малійського походження Самба Сіссоко.

11 лютого француз зіграє у контрольній грі, де може себе зарекомендувати. Зазначається, що з адаптацією Сіссоко допоможе малийський вінгер Ібрагім Кане.

На цю мить Сіссоко перебуває у статусі вільного агента. Останнім клубом гравця був бельгійський "Серен" із другого дивізіону. Цього сезону у футболіста один гол у семи матчах.

Потенційний "полтавець" грав за юнацькі збірні Франції різного віку. Найбільше у нього матчів за U-19 – 15 ігор.

24-річний футболіст також грав за французькі "Тур", "Реймс" та "Кевії".

Раніше "Ворскла" підписали Миколу Ковталюка ("Діла") та Сергія М'якушка ("Колос").

Нагадаємо, олімпійська чемпіонка у фехтуванні на шаблі Ольга Харлан вперше за чотири роки перемогла на етапі Кубка світу.

Наступного літа Анатолій Трубін може піти з "Бенфіки" до іншого відомого клубу.

Захисник київського "Динамо" зазнав серйозної травми в товариському матчі.

Футболіст київського "Динамо" Жерсон Родрігес вирішив не повертатися в Україну і знову скористався анексом і пішов у безкоштовну оренду. У першому матчі за нову команду він зробив 1+1.

Український футболіст ухвалив російське громадянство і гратиме в окупованому Криму.