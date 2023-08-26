Впервые под руководством Почеттино: без Мудрика "Челси" одержал победу

Стерлинг стал героем матча. Фото: twitter.com/ChelseaFC

В рамках третьего тура Английской премьер-лиги "Челси" дома принимал "Лутон". В матче из-за повреждения не сыграл Михаил Мудрик.

Лондонцы победили со счетом 3:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что после трех туров у подопечных Почеттино четыре очка. Команда проиграла "Вест Хэму" и сыграла вничью с "Ливерпулем".

Обзор матча

Челси — Лутон — 3:0

Голы: Стерлинг, 17, 68, Джексон, 75

"Челси": Санчес — Дисаси, Силва, Колвилл — Гюсто, Галлахер, Кайседо, Чилвелл (Матсен, 86) — Стерлинг (Берстоу, 90+3), Фернандес — Джексон (Угочукву, 83)

Главный тренер: Маурисио Почеттино

"Лутон": Каминский — Каборе (Даути, 70), Берк (Андерсен, 77), Локьер, Белл, Джайлс — Чонг (Огбене, 77), Накамба, Баркли (Мпанзу, 77) — Адебайо (Браун, 70), Моррис

Главный тренер: Роб Эдвардс

"Челси" с первых минут матча начало создавать моменты и на 17-й минуте Рахим Стерлинг сместился с правого фланга в штрафную и пробил в дальний нижний угол ворот — 1:0.

После забитого мяча игра успокоилась и опасных моментов пришлось ждать до второго тайма.

Во второй половине матча Энцо Фернандес пробил в штангу, а затем на 68-й минуте Стерлинг получил пас с правого фланга в центр штрафной и с девяти метров поразил ворота.

На 75-й минуте Стерлинг еще и ассист сделал. Рахим с правого фланга отдал пас на линию вратарской, где Николас Джексон поразил ворота — 3:0.

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