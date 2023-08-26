Вперше під керівництвом Почеттіно: без Мудрика "Челсі" здобув перемогу

Стерлінг став героєм матчу. Фото: twitter.com/ChelseaFC

У рамках третього туру Англійської прем'єр-ліги "Челсі" вдома приймав "Лутон". У матчі через пошкодження не зіграв Михайло Мудрик.

Лондонці перемогли з рахунком 3:0, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що після трьох турів у підопічних Почеттіно чотири очки. Команда програла "Вест Гему" та зіграла внічию з "Ліверпулем".

Огляд матчу

Челсі — Лутон — 3:0

Голи: Стерлінг, 17, 68, Джексон, 75

"Челсі": Санчес — Дісасі, Сілва, Колвілл — Гюсто, Галахер, Кайседо, Чілвелл (Матсен, 86) — Стерлінг (Берстоу, 90+3), Фернандес — Джексон (Угочукву, 83)

Головний тренер: Маурісіо Почеттіно

"Лутон": Камінський — Каборе (Дауті, 70), Берк (Андерсен, 77), Лок'єр, Белл, Джайлс — Чонг (Огбене, 77), Накамба, Барклі (Мпанзу, 77) — Адебайо (Браун, 70), Морріс

Головний тренер: Роб Едвардс

"Челсі" з перших хвилин матчу почало створювати моменти й на 17-й хвилині Рахім Стерлінг змістився з правого флангу у штрафний майданчик і пробив у дальній нижній кут воріт — 1:0.

Після забитого м'яча гра заспокоїлася та небезпечних моментів довелося чекати до другого тайму.

У другій половині матчу Енцо Фернандес пробив у штангу, а потім на 68-й хвилині Стерлінг отримав пас із правого флангу до центру штрафного майданчика й з дев'яти метрів влучив у ворота.

На 75-й хвилині Стерлінг ще й асист зробив. Рахім з правого флангу віддав пас на лінію воротарського майданчика, де Ніколас Джексон вразив ворота — 3:0.

Нагадаємо, Мудрик та Лукаку покинуть "Челсі": на гравців чекають в Італії.

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