Впечатление, что я обнимаю побратима, — "Тайра" об общении с принцем Гарри
В немецком Дюссельдорфе проходят Игры непокоренных, где Украину представляют ветераны войны. В делегации с нашей командой поехала парамедик из окруженного Мариуполя и бывшая военнопленная Юлия "Тайра" Паевская.
"Тайра" встретилась с основателем Игр непокоренных принцем Гарри и поделилась эмоциями от встречи. Слова героини приводит Суспільне.
Отметим, что для украинских защитников это уже будут четвертые Игры непокоренных. Впервые наша сборная была представлена на турнире в 2017 году.
How I love such moments ❣ @taira_paievska and Harry.#InvictusGamesDüsseldorf pic.twitter.com/B40NzC1yCi— Katerina🇺🇦 (@Le__Katerina) September 9, 2023
Гарри очень искренний и человечный
По словам "Тайры", Гарри очень человечен и искренний, благодаря чему рядом с ним было ощущение, что он не принц, а побратим.
Принц Гарри является ветераном Королевских вооруженных сил Великобритании.
"Если честно, я не могу до сих пор прийти в себя от шока. Я очень поражена его искренностью и человечностью. Он нашел меня за сценой. Подошел, обнял. Не было никакой камеры: никто этого не видел, кроме нашей команды".
Он сказал: "Я рад, что ты вернулась. Ты являешься частью семьи "инвиктус", и мы своих не бросаем". Мы все вместе. Это одна из объединяющих нас вещей и вклад принца Гарри в это необычайный.
У меня было впечатление, что я обнимаю собрата, а не принца. Так я обнимаю своих собратьев на фронте", — сказала Паевская.
Гарри ранее заявил, что не встречал более смелого человека, чем "Тайра". Также он выразил грусть из-за того, что в прошлом году Паевской не было на Играх непокоренных.
Паевская после начала полномасштабного российского вторжения работала в окруженном Мариуполе, а 16 марта 2022 года попала в плен. Днем ранее "Тайра" передала видеозаписи своей работы иностранному репортеру. Когда те были опубликованы, то об украинке и ее героизме узнали во всем мире.
17 июня Паевскую обменяли на сына украинского криминального авторитета чеченского происхождения Адама Саидова.
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