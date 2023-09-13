Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Впечатление, что я обнимаю побратима, — "Тайра" об общении с принцем Гарри arrow

Впечатление, что я обнимаю побратима, — "Тайра" об общении с принцем Гарри

13 сентября 2023 15:45
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Впечатление, что я обнимаю побратима, — "Тайра" об общении с принцем Гарри
Юлия Паевская. Фото: Defense of Ukraine
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В немецком Дюссельдорфе проходят Игры непокоренных, где Украину представляют ветераны войны. В делегации с нашей командой поехала парамедик из окруженного Мариуполя и бывшая военнопленная Юлия "Тайра" Паевская.

"Тайра" встретилась с основателем Игр непокоренных принцем Гарри и поделилась эмоциями от встречи. Слова героини приводит Суспільне.

Читайте также:

Отметим, что для украинских защитников это уже будут четвертые Игры непокоренных. Впервые наша сборная была представлена на турнире в 2017 году.

Гарри очень искренний и человечный

По словам "Тайры", Гарри очень человечен и искренний, благодаря чему рядом с ним было ощущение, что он не принц, а побратим.

Принц Гарри является ветераном Королевских вооруженных сил Великобритании.

"Если честно, я не могу до сих пор прийти в себя от шока. Я очень поражена его искренностью и человечностью. Он нашел меня за сценой. Подошел, обнял. Не было никакой камеры: никто этого не видел, кроме нашей команды".

Он сказал: "Я рад, что ты вернулась. Ты являешься частью семьи "инвиктус", и мы своих не бросаем". Мы все вместе. Это одна из объединяющих нас вещей и вклад принца Гарри в это необычайный.

У меня было впечатление, что я обнимаю собрата, а не принца. Так я обнимаю своих собратьев на фронте", — сказала Паевская.

Гарри ранее заявил, что не встречал более смелого человека, чем "Тайра". Также он выразил грусть из-за того, что в прошлом году Паевской не было на Играх непокоренных.

Паевская после начала полномасштабного российского вторжения работала в окруженном Мариуполе, а 16 марта 2022 года попала в плен. Днем ранее "Тайра" передала видеозаписи своей работы иностранному репортеру. Когда те были опубликованы, то об украинке и ее героизме узнали во всем мире.

17 июня Паевскую обменяли на сына украинского криминального авторитета чеченского происхождения Адама Саидова.

Напомним, Буяльский станет следующей продажей "Динамо": куда отправится футболист.

Судаков объяснил ошибку, из-за которой Украина пропустил гол от Италии.

Ребров назвал главную причину поражения сборной Украины в Италии.

Андрей Лунин нашел другой клуб: трансфер состоится в январе.

Английские СМИ назвали украинского игрока, трансфер которого принесет много денег.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

"Украина поставит Россию на место", — Яременко

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

08:47 Украинца обязали вернуть пенсию в бюджет: что стало причиной

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз