Враження, що я обіймаю побратима, — "Тайра" про спілкування з принцом Гаррі

Юлія Паєвська. Фото: Defense of Ukraine

У німецькому Дюссельдорфі проходять Ігри нескорених, де Україну представляють ветерани війни. В делегації з нашою командою поїхала парамедик з оточеного Маріуполя та колишня військовополонена Юлія "Тайра" Паєвська.

"Тайра" зустрілася з засновником Ігор нескорених принцом Гаррі та поділилася емоціями від зустрічі. Слова героїні наводить Суспільне.

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Зазначимо, для українських захисників це вже будуть четверті Ігри нескорених. Вперше наша збірна була представлена на турнірі у 2017 році.

Гаррі дуже щирий та людяний

За словами "Тайри", Гаррі є дуже людяним та щирим, завдяки чому поряд з ним було відчуття, що він не принц, а побратим.

Зазначимо, що принц Гаррі є ветераном Королівських збройних сил Великої Британії.

"Якщо чесно, я не можу досі прийти в себе від шоку. Я дуже вражена його щирістю й людяністю. Він знайшов мене за сценою. Підійшов, обійняв. Не було жодної камери: ніхто цього не бачив, крім нашої команди.

Він сказав: "Я радий, що ти повернулася. Ти є частиною сім’ї "інвіктус", і ми своїх не кидаємо". Ми всі разом. Це одна з речей, які нас об’єднують, і вклад принца Гаррі в це надзвичайний.

У мене було враження, що я обіймаю побратима, а не принца. Так я обіймаю своїх побратимів на фронті", — сказала Паєвська.

Гаррі раніше заявив, що не зустрічав більш сміливої людини за "Тайру". Також він висловив сум через те, що минулого року Паєвської не було на Іграх нескорених.

Паєвська після початку повномасштабного російського вторгнення працювала в оточеному Маріуполі, а 16 березня 2022 року потрапила до російського полону. За день до цього "Тайра" передала відеозаписи своєї роботи іноземному репортеру. Коли ті були опубліковані, то про українку та її героїзм дізналися у всьому світі.

17 червня Паєвську обміняли на сина українського кримінального авторитета чеченського походження Адама Саїдова.

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