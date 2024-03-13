Со следующего сезона существенно видоизменят жеребьевку Лиги чемпионов — что известно

Жеребьевка Лиги чемпионов. Фото: AAP

Со следующего сезона будет видоизменена традиция жеребьевки Лиги чемпионов. В УЕФА решили начать реформу внедрения инноваций.

С сезона 2024/25 гг. жеребьевку нового формата ЛЧ будут проводить с помощью компьютера, передает Sky Sports.

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В УЕФА не могли оставить старый формат жеребьевки

По информации источника, из-за новой швейцарской системы Лиги чемпионов необходимо было изменить жеребьевку, чтобы в ней помогал компьютер. Если делать это по старой схеме вручную, то процесс займет 3-4 часа.

Новый формат жеребьевки не будет полностью компьютеризирован. Сначала представители клубов будут выбирать шары вручную, а затем искусственный интеллект будет выбирать восемь соперников для каждой из 36 команд.

Также в УЕФА будет проведена независимая проверка компьютеризированных программ, чтобы нивелировать любую возможность фальсифицировать результатов жеребьевки.

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