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З наступного сезону суттєво видозмінять жеребкування Ліги чемпіонів — що відомо

13 березня 2024 10:45
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Агабекян Карен
редактор
З наступного сезону суттєво видозмінять жеребкування Ліги чемпіонів — що відомо
Жеребкування Ліги чемпіонів. Фото: AAP
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

З наступного сезону буде видозмінена традиція жеребкування Ліги чемпіонів. В УЄФА вирішили почати реформу впровадження інновацій.

З сезону 2024/2025 рр. жеребкування нового формату ЛЧ проводитимуть за допомогою комп'ютера, передає Sky Sports.

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В УЄФА не могли залишити старий формат жеребкування

За інформацією джерела, через нову швейцарську систему Ліги чемпіонів необхідно було змінити жеребкування, щоб в ньому допомагав комп’ютер. Якщо робити це за старою схемою ручним методом, то процес займе 3-4 години.

Новий формат жеребкування не буде повністю комп’ютеризований. Спершу представники клубів обиратимуть кулі вручну, а потім штучний інтелект обиратиме вісім суперників для кожної із 36 команд.

Також в УЄФА проведуть незалежну перевірку комп’ютеризованих програм, щоб нівелювати будь-яку можливість фальсифікувати результати жеребкування.

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футбол
УЄФА
Ліга чемпіонів
Жеребкування

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