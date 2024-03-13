З наступного сезону суттєво видозмінять жеребкування Ліги чемпіонів — що відомо
З наступного сезону буде видозмінена традиція жеребкування Ліги чемпіонів. В УЄФА вирішили почати реформу впровадження інновацій.
З сезону 2024/2025 рр. жеребкування нового формату ЛЧ проводитимуть за допомогою комп'ютера, передає Sky Sports.
В УЄФА не могли залишити старий формат жеребкування
За інформацією джерела, через нову швейцарську систему Ліги чемпіонів необхідно було змінити жеребкування, щоб в ньому допомагав комп’ютер. Якщо робити це за старою схемою ручним методом, то процес займе 3-4 години.
Новий формат жеребкування не буде повністю комп’ютеризований. Спершу представники клубів обиратимуть кулі вручну, а потім штучний інтелект обиратиме вісім суперників для кожної із 36 команд.
Також в УЄФА проведуть незалежну перевірку комп’ютеризованих програм, щоб нівелювати будь-яку можливість фальсифікувати результати жеребкування.
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