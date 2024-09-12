Артем Довбик скоро вернется на поле после травмы, полученной в матче с Ювентусом

Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Украинский форвард Артем Довбик продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в матче Серии А против "Ювентуса". Именно это повреждение помешало игроку помочь сборной Украины в Лиге Наций.

По информации портала Siamo La Roma, у врачей "Ромы" есть хорошие новости по восстановлению украинца.

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🌅 Il video dell'allenamento di oggi in vista di Genoa-Roma 🐺 #ASRoma pic.twitter.com/F6enwCAE8K — AS Roma (@OfficialASRoma) September 11, 2024

Когда Довбик вернется на поле

По информации источника, Довбик, Энцо Ле Фе и Лоренцо Пеллегрини вернулись в тренировочный процесс, но пока занимаются по индивидуальным программам.

Врачи "Ромы" считают, что Довбик вскоре вернется в общую группу, но не упоминается, будет ли это следующий тур Серии А.

Артем Довбик на тренировке. Фото: "Рома"

Хорошие новости для римлян не заканчиваются, поскольку 12 сентября к тренировочному процессу присоединятся Пауло Дибала, Леандро Паредес и Матиас Суле.

Следующий свой матч "Рома" проведет 15 сентября против "Дженоа" Руслана Малиновского.

Отметим, что после трех сыгранных туров "Рома" имеет в активе два набранных балла и занимает 17-ю позицию в турнирной таблице.

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