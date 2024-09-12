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З Рима надійшли хороші новини щодо Довбика

12 вересня 2024 10:31
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Артем Довбик скоро повернеться на поле після травми, отриманої у матчі з Ювентусом
Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Український форвард Артем Довбик продовжує відновлюватись від травми, отриманої в матчі Серії А проти "Ювентуса". Саме це пошкодження завадило гравцю допомогти збірній України в Лізі Націй.

За інформацією порталу Siamo La Roma, у лікарів "Роми" є хороші новини щодо відновлення українця.

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Коли Довбик повернеться на поле

За інформацією джерела, Довбик разом з Енцо Ле Фе та Лоренцо Пеллегріні повернулися до тренувального процесу, але поки ще займаються за індивідуальними програмами.

Лікарі "Роми" вважають, що Довбик невдовзі повернеться в загальну групу, але не згадується, чи це буде наступний тур Серії А.

Артем Довбик
Артем Довбик на тренуванні. Фото: "Рома"

Хороші новини на цьому для римлян не закінчуються, оскільки 12 вересня до тренувального процесу приєднаються Пауло Дібала, Леандро Паредес та Матіас Суле.

Наступний свій матч "Рома" проведе 15 вересня проти "Дженоа" Руслана Маліновського.

Зазначимо, що після трьох зіграних турів "Рома" має в активі два набраних бали та посідає 17-ту позицію в турнірній таблиці.

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футбол Артем Довбик Серія А українські легіонери (футбол) ФК Рома (Рим)

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