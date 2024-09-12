Артем Довбик скоро повернеться на поле після травми, отриманої у матчі з Ювентусом

Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Український форвард Артем Довбик продовжує відновлюватись від травми, отриманої в матчі Серії А проти "Ювентуса". Саме це пошкодження завадило гравцю допомогти збірній України в Лізі Націй.

За інформацією порталу Siamo La Roma, у лікарів "Роми" є хороші новини щодо відновлення українця.

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🌅 Il video dell’allenamento di oggi in vista di Genoa-Roma 🐺#ASRoma pic.twitter.com/F6enwCAE8K — AS Roma (@OfficialASRoma) September 11, 2024

Коли Довбик повернеться на поле

За інформацією джерела, Довбик разом з Енцо Ле Фе та Лоренцо Пеллегріні повернулися до тренувального процесу, але поки ще займаються за індивідуальними програмами.

Лікарі "Роми" вважають, що Довбик невдовзі повернеться в загальну групу, але не згадується, чи це буде наступний тур Серії А.

Артем Довбик на тренуванні. Фото: "Рома"

Хороші новини на цьому для римлян не закінчуються, оскільки 12 вересня до тренувального процесу приєднаються Пауло Дібала, Леандро Паредес та Матіас Суле.

Наступний свій матч "Рома" проведе 15 вересня проти "Дженоа" Руслана Маліновського.

Зазначимо, що після трьох зіграних турів "Рома" має в активі два набраних бали та посідає 17-ту позицію в турнірній таблиці.

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