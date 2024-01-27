Из Украины не выпустили футбольную команду военных, потерявших конечности

Игроки команды "Покрова АМП". Фото: facebook.com/SportOfficeLviv

Государственная пограничная служба Украины отказала в пересечение границы с Польшей футбольной команде "Покрова АМП". Игроками этого коллектива являются военнослужащие с ампутированными конечностями.

Футбольная команда ехала в Польшу, чтобы играть в чемпионате страны, сообщила ГПСУ.

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Команда "Покрова АМП" хотела пересечь границу на пункте пропуска Краковец-Корчева. В Польше команда 2-3 марта должна была дебютировать в чемпионате Екстраклассы для команд с игроками, у которых ампутированы конечности.

В Госпогранслужбе сообщили, что не пропустили команду, в числе которой есть и военнослужащие ГПСУ, из-за отсутствия необходимых документов у игроков. Поскольку футболисты являются действующими военнослужащими, то им нужно было оформить необходимые документы для командировки.

После отказа в пересечении границы Госпогранслужба пытается помочь команде пересечь границу в кратчайшие сроки.

Отметим, что футбольный клуб "Покрова АМП" создан в сентябре 2023 года по инициативе одной из громад Украинской греко-католической церкви. 80% игроков составляют ветераны украино-российской войны.

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