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Из Украины не выпустили футбольную команду военных, потерявших конечности

27 января 2024 14:50
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Агабекян Карен
редактор
Из Украины не выпустили футбольную команду военных, потерявших конечности
Игроки команды "Покрова АМП". Фото: facebook.com/SportOfficeLviv
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Государственная пограничная служба Украины отказала в пересечение границы с Польшей футбольной команде "Покрова АМП". Игроками этого коллектива являются военнослужащие с ампутированными конечностями.

Футбольная команда ехала в Польшу, чтобы играть в чемпионате страны, сообщила ГПСУ.

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Команда "Покрова АМП" хотела пересечь границу на пункте пропуска Краковец-Корчева. В Польше команда 2-3 марта должна была дебютировать в чемпионате Екстраклассы для команд с игроками, у которых ампутированы конечности.

В Госпогранслужбе сообщили, что не пропустили команду, в числе которой есть и военнослужащие ГПСУ, из-за отсутствия необходимых документов у игроков. Поскольку футболисты являются действующими военнослужащими, то им нужно было оформить необходимые документы для командировки.

После отказа в пересечении границы Госпогранслужба пытается помочь команде пересечь границу в кратчайшие сроки.

Отметим, что футбольный клуб "Покрова АМП" создан в сентябре 2023 года по инициативе одной из громад Украинской греко-католической церкви. 80% игроков составляют ветераны украино-российской войны.

Напомним, после прихода Шевченко легендарные украинские футболисты больше не работают в УАФ.

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Польша
футбол
пограничники
военнослужащие
ГПСУ

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